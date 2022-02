La llegada de un perro al hogar es un proceso de adaptación y no solo para el animal, también para los dueños. Después de informarse sobre los cuidados básicos y requisitos necesarios, llega el momento de elegir entre qué tipo de comida es mejor, qué tipos de juguetes se adecúan más a sus gustos y, por supuesto, hay que escoger un tipo de arnés.

No hay ningún perro igual a otro, por lo que elegir no es una tarea sencilla, al menos sin haberse informado primero de qué tipos existen y cuales son más convenientes para nuestro animal, ya que no es lo mismo un perro grande que uno pequeño, uno braquicéfalo a otro con un morro saludable, ni un perro tranquilo a uno nervioso. Por ello, aquí explicamos las características de los arneses más comunes del mercado.

El arnés noruego



El arnés noruego consta de una correa que rodea el pecho del animal y que conecta con otra ubicada en el tronco del perro. Se cierra detrás de las patas delanteras, por lo que resulta muy fácil de poner y quitar. Además, algunos modelos tienen un pequeño asa a la espalda que facilita la tarea de los dueños de cogerlos o sujetarlos si es necesario, aunque según la revista especializada Alanimal, puede que eso resulte incómodo para determinados peludos.

Un perro con un arnés noruego. Amazon

Además de la comodidad para ponerlo y quitarlo, el arnés noruego resulta muy cómodo para los perros ya que carece de correa entre las patas delanteras; sin embargo, tiene el contra de que, si no les gusta y tienen un carácter nervioso, resultará posible que se lo retiren ellos mismos.

Arneses tipo silla de montar



Este tipo de arnés es muy similar al noruego en lo que a la forma se refiere, pero se diferencia de él por la parte trasera ya que es bastante más ancha (de ahí que su nombre se le relacione con las sillas de montar de los caballos).

Perro con un arnés del tipo silla de montar. Amazon

También tiene las mismas ventajas que el arnés anterior, es fácil de colocar y resulta muy cómodo para el animal, pero debe estar bien ajustado al cuerpo del perro sin que le presione demasiado o, de lo contrario, podría resultar doloroso para el peludo y llegar a causar rozaduras o heridas.

Arnés en forma de H



Junto al arnés en forma de Y, es uno de los arneses más comunes, incluso para otro tipo de animales como gatos o hurones. Consta de dos cintas (una que va alrededor del cuello y otra situada alrededor del pecho del animal) unidos por una cinta situada en la parte de atrás.

Este tipo de arnés se recomienda para perros que tiran de la correa durante los paseos, ya sea porque son cachorros o porque son grandes o simplemente por el carácter.

Perro con un arnés en forma de H. Amazon

La ventaja de este modelo es que, aunque el animal tire, no se van a producir lesiones ya que la correa se coloca en la zona central de la espalda, dejando el resto del cuerpo libre. Lo único con lo que se debe tener cuidado es no apretar demasiado la cinta que rodea el cuello del perro, para evitar presión en su tráquea cuando tire.

Arnés en forma de Y



Este modelo de arnés es otro de los más utilizados. Se compone de unas tiras que rodean las patas y el pecho del animal (en forma de Y, de ahí su nombre). Colocarlo es igual de fácil que los anteriores, ya que debe introducirse la cabeza del perro por la parte frontal del arnés y se cierra a la altura de las costillas.

Un perro con un arnés en forma de Y. Amazon

Dentro de los arneses anti tirones, este tipo de arnés está pensado para que haga más fácil la tarea de guiar al animal en los paseos y, por ello también, es el más utilizado en perros que realizan labores de fuerza o algún servicio.

Aunque existen muchos más tipos de arneses, estos son algunos de los más comunes que nos podemos encontrar en el mercado, fáciles de encontrar también en tiendas especializadas o incluso en el veterinario de confianza. Seguiremos hablando de arneses para conocer más en profundidad otros tipos y sus diferentes usos.