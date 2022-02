La madre de Sandrina, la concursante que se desmayó en 'A tu vera', aparece en 'Sálvame': "No es cierto que lo fingió"

Sandrina, una joven de Albacete, es la nueva sensación en redes sociales. Sin embargo, muy a su pesar, no es por su actuación estelar en el programa de copla A tu vera en la cadena pública de Castilla-La Mancha. La artista protagonizó un desafortunado desmayo el pasado sábado en la final y desde entonces es viral.

En un caótico vídeo se puede ver como Sandrina olvida la letra y se pone tan nerviosa que acaba desplomándose. Del susto, su madre, que estaba en el público, pierde la conciencia. Tras intentar reanimar a la señora, el programa acaba abruptamente.

Tras el revuelo en redes que ha provocado este momento, Angelita ha aparecido en Sálvame a través de videollamada y ha explicado qué pasó en realidad. Según ha relatado a Jorge Javier Vázquez, el reto final al que tenía que enfrentarse fue fuente de muchos nervios antes del directo para Sandrina.

La madre de la concursante que se desmayó hablando para Sálvame #yoveosalvame pic.twitter.com/UT5mh7q97L — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) February 8, 2022

"Estuvo muy nerviosa esa semana y cuando llegó ya no veía nada", ha relatado la angustiada madre. "Cuando salió a cantar se desplomó porque las piernas le fallaron. No perdió el conocimiento".

El presentador del programa de Telecinco intentaba confirmar la teoría que muchos han señalado en internet: que fingió un desmayo para que se repitiera la actuación. "No es cierto", ha zanjado muy tajante Angelina, que ha señalado que nunca le había pasado algo así.

"Sabiendo que yo estoy allí eso no lo hace ella, que es bien buena", ha añadido su madre, haciendo referencia a la crisis nerviosa que sufrió cuando vio el fallo de su hija.

"Yo la vi tirada en el suelo y me asusté y ya no pude más. Me quedé floja, no podía andar y me llevaron al Hospital de Toledo", ha relatado. Y, aunque el susto ya se ha pasado, ambas están muy tristes por el impacto que está teniendo la historia.

Ha rechazado la invitación del catalán de ir al plató de Mediaset junto con Sandrina y cantar en directo. "Con lo nuestro tenemos bastante", ha comentado ante la pregunta de los colaboradores sobre la vida sentimental de Anabel Pantoja.