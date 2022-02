Con Belén Esteban, La Veneno o Anabel Pantoja como musas, y la comedia por bandera, Tony Story se ha hecho un hueco en las redes sociales como creador de contenido.

Su perfil en Instagram, que abrió a finales de 2018 y en el que ya acumula más de 164.000 seguidores, está lleno de vídeos humorísticos para los que utiliza como fuente momentazos televisivos y las propias redes de los famosos, y si salen haciendo el cuadro, mucho mejor.

Por ello, algunas de sus publicaciones más virales han sido memes sobre Sálvame o parodias con las que convierte guerras televisivas en combates Pokémon.

Toni Córdoba Córdoba, 17 de octubre de 1993 (28 años) Toni Córdoba es un joven de 28 años que vive en San Sebastián y que encontró en Instagram su trabajo ideal. Pero no como influencer, sino como creador de contenido sobre el "faranduleo y el mamarracheo", como él lo describe. Parodias y montajes humorísticos de programas como Sálvame o personajes como Belén Esteban, María Patiño o Rosalía son algunos de sus vídeos más virales.

¿Qué es Tony Story? Pues es un personaje que a veces hace vídeos para diferentes redes sociales que tienen que ver con el tema faranduleo, mamarracheo y cosas así. A la gente normalmente les hace gracia. Ahora mismo me dedico principalmente a Instagram, porque antes subía también a YouTube, pero ahora está muerto. Directamente voy a Instagram o TikTok, pero TikTok no me gustan mucho. Ni Twitter, es horrible, pero lo tengo creado todo.

¿Qué tipo de contenidos sube? Me centro mucho en los memes de Sálvame. Parodias musicales, muchos vídeos de Rosalía que se han viralizado, de Aquí no hay quien viva, de programas como La isla de las tentaciones... Y cosas con mi madre (ríe).

¿Cómo le surgió la idea de abrirse la cuenta? La idea vino por mi pareja, que desde que me conoce siempre me decía que me hiciera youtuber. Y yo le decía: "¡Que yo no sirvo para eso!". Y luego, en uno de mis cumpleaños, me regaló un micrófono de estos para doblaje, porque a mí me gustan mucho los vídeos de Keunam y HDub, que se dedican más al doblaje de Disney. Entonces empecé a hacer ese tipo de vídeos, y yo pensaba que lo iba a ver mi madre, mi hermana, mi tía y mi abuela y, al final, empezó a verlo más gente. Pero cuando más me empezaron a seguir fue cuando empecé a hacer vídeos con bastante edición.

¿Era antes su cuenta personal y terminó derivando en lo que es ahora? No. Además, antes de Tony Story se llamaba "Doblando voy, doblando vengo". ¡Una chorrada, vamos! Y luego, por una amiga, me puse Tony Story.

¿Y por qué ese nombre? Soy fan de Toy Story, pero la gente se cree que soy megafan. Siempre me envían cosas de Toy Story, cada cosa que sale de la película, me la envían. Y soy fan, pero no es para tanto, lo que pasa es que pega con mi nombre. Soy más fan de La Bella y la Bestia, cosas más de Disney, no tanto de Pixar.

¿Ha tenido algún boom con algún vídeo que se haya hecho viral? Hay algunos vídeos que han pegado subidones. Como, por ejemplo, el de Rosalía, de la canción Millònaria con el "Pá-ga-me" de Belén Esteban. También los resúmenes de La isla de las tentaciones subieron bastante, porque la gente lo compartía muchísimo, lo que pasa es que me fastidiaba el copyright. Ah, y los de Paz Padilla, el de "oritrón". También los combates Pokémon...

¿Cómo gestiona su día para poder subir contenido? Solo me dedico a esto, así que no tengo problema. Solo me centro en los vídeos de Instagram. Pero la gestión depende del momento, porque si se pelean Belén Esteban y Paz Padilla en Sálvame, ese es el momento de ponerme a tope, pero a lo mejor hay una semana que no se me ocurre nada para hacer. Depende del orden del día. Por redes veo más cosas, porque no suelo ver la tele en directo. Los memes de Twitter es lo que veo.

¿Tiene haters? ¿Qué tipo de puntilla le sacan a su contenido? Bueno, algún hater hay, pero muy poquitos. Se suelen ofender con que, a lo mejor, me meto con famosos que les gustan, aunque yo no me suelo meter con nadie. Pero, sobre todo, los clubs de fans típicos de... No quiero decir nombres, porque luego sacan las uñas, pero son muy venenosos algunos. Te dicen de todo, sobre todo por Twitter, que son cuentas sin foto de cara ni nada, son cuentas falsas.

¿Algún famoso al que ha parodiado se ha enfadado o le ha bloqueado? Sí, Soraya Arnelas me bloqueó, pero me han dicho que bloquea a todo el mundo. Fue cuando empezó a llorar por los árboles, que yo hice unos cuantos memes de eso. Y la novia de Kiko Matamoros, [Marta López Álamo], también me tiene bloqueado, pero me da igual, porque tengo otra cuenta personal y ahí me meto. Me hace mucha gracia, porque si Kiko comparte sus historias, me sale como una pantalla en negro. Entonces digo: "Uy, ya ha subido algo Marta, voy a meterme en la otra cuenta para verlo".

🌲Y el Óscar a la mejor Filomenada es para... SORAYA Y SUS ÁRBOLES. #Filomenamadrid #LoveIsInTheAir pic.twitter.com/TDZdl8QkpZ — Daniel Torcuato (@danoneus) January 11, 2021

Entonces, ¿tiene más perfiles en redes sociales? Tengo un Instagram personal y ya, pero desde hace un montón de años. Alguna vez he compartido alguna foto por Tony Story, pero es que no lo suelo usar. Yo es que antes de dedicarme a esto de las redes no era de subir contenido, a lo mejor esporádicamente una foto, pero casi nada.

En un aspecto más personal, ¿quién es Tony? Un chico muy normal, sencillo y que vive en Donosti con su pareja y pronto espera vivir en Madrid, este año, cruzando los dedos. No he estudiado nada que tenga que ver con la edición de vídeo, pero todo eso me ha gustado siempre, desde pequeño. Me acuerdo de hacerle montajes a mi hermana por su cumpleaños o por cualquier fiesta. Me encantaba. Yo lo que he estudiado ha sido un Grado Medio de Informática, y luego me metí en un doble grado de Traducción Francesa y Filología Hispánica, pero me quité cuando me fui a Donosti a vivir con mi novio.

¿Las redes sociales son su trabajo o tiene otro aparte? Sí, desde hace un año, más o menos, me dedico solamente a esto. Antes trabajaba de lo que me salía. Estuve en una tienda y la pandemia me fastidió bastante. Y ahora, desde que me contactó un representante para llevar mi cuenta y hablar con las marcas, me dedico solamente a ello.

¿De dónde diría que le viene esta faceta humorística? De mi madre, creo yo. Me he dado cuenta. Antes no lo sabía, pero desde que empecé a salir en Instagram con mi madre, vi que de ahí venía mi afán por hacer vídeos. Pero vamos, ella tiene más arte.

¿Y no piensa ella hacerse una cuenta de Instagram? Sí, me lo han dicho muchas veces, pero ella no sabe manejar el tema. No sabe grabar ni nada, lo suyo sería si yo estuviera con ella para ayudarla. Yo he estado ahora tres meses en Córdoba y por eso he subido tanto con ella, pero ahora cada uno estamos en una punta. Pero sí, muchísima gente me pide que mi madre se abra un Instagram.

De todo el tiempo que lleva con la cuenta, ¿cuál diría que es el mayor logro que ha conseguido? Que me sigan famosos que yo jamás hubiera pensado, para mí es lo más. Antes de crearme la cuenta pensaba: "Es imposible que yo alguna vez hable con esta persona". Y ahora, con Anabel Pantoja me llevo fenomenal. Y con mucha gente que yo seguía de antes, como Keunam, Hdub, Abi Power... Y ahora quedo con ellos, son mis amigos. Flipo con eso.

Como usuario, ¿qué creadores de contenido sigue? LalaChus, la amo con todo mi corazón. O Nostalgia Milenial. Sigo muchísimas cuentas. Lo que más consumo es lo que tiene que ver con lo que yo subo: el mamarracheo, el faranduleo, cosas de reírte.

¿Qué personaje diría que le gusta más? Belén Esteban es la suprema en memes, es una fantasía. Y María Patiño igual. Hay mucha gente. Todos los que he metido en los combates Pokémon, el torneo que hice que subí a todos los famosos, todos ellos para mí son una fantasía. La Veneno para mí también es lo más top. Y a LoveYoli la amo, pero yo creo que a ella no el gusto mucho, ni a su marido [Jorge Moreno]. No sé si le gusta mi contenido, yo creo que no. No me meto con ella, a mí me encanta, pero a ver, si eres un poco cuadro, es normal que las cosas que suba hagan gracia a la gente. Aun así, hay gente que me sigue y subo cosas sobre ellos de ese estilo y les hace gracia. Yo creo que a ellos no les caigo muy bien, y su marido me habló una vez y como que quería denunciarme. Pero bueno, fue todo a buen puerto.

-La madre de Fani y tu madre muere...

-¡¡Shss!! No, está de viaje

¿La madre de Fani está de viaje?

-Sí, está de viaje

-Ah, ¿no ha muerto?

-No, está de viaje. pic.twitter.com/ZMKAwbp4KB — Jorge Moreno (@JorgeMoreno7) February 17, 2020

Si tuviera que quedarse con un meme, ¿cuál sería? Uff, tengo muchísimos... Uno que me hace muchísima gracia es el de la tía de Fani, de La isla de las tentaciones... En realidad es muy fuerte (ríe). Cuando empiezan a hablar de su madre, que la pobre está muerta, y no quería que se enterara la abuela por la televisión, y decía "Está de viaje, tu abuela está viendo la televisión, está de viaje". Y el de Chiqui, que María Patiño dice "Un beso a la enana". Dios mío, no puedo. Esas cosas que salen así y que no están a propósito para ser un meme, son buenísimas.

Chiqui, un beso a la enana que debe estar perfecta y maravillosa pic.twitter.com/h7NfD2KxVZ — мαятα❤️‍🔥 (@martxtrch) September 27, 2019

Como conocedor del mundo televisivo, ¿qué opina de algunos de los últimos temas de actualidad? Por ejemplo, la relación de Antonio David y Marta Riesco. Me da una pereza horrible. No aguanto a ninguno de los dos. Antonio David me cae fatal, y a la gente que me cae tan mal normalmente no la veo, aunque sea tema de actualidad. Si lo subo es porque no me cae mal y me hace gracia, pero de Antonio David no me verás subir nada, no por la gente que lo defiende, sino porque paso de subir cosas de él.

¿Y Rocío Carrasco? Ella es maravillosa y siempre me ha gustado, no desde el documental. Antonio David, sin embargo, no me ha gustado nunca. Yo lo conocía de antes y me daba igual. Pero desde que entró a GH VIP 7, me caía fatal. Y Rocío siempre me ha caído bien.

¿Y sobre las polémicas de Sálvame? Pues no suelo verlo mucho, aunque lo valoro como entretenimiento. Antes lo consumía bastante, pero desde que se metieron con La Veneno ya no lo veo. Me pareció fatal. Y yo cuando digo que no veo algo, no lo suelo ver. Aunque luego suba cosas, porque las veo por Twitter. Me molestó bastante cómo la trataron, todo por tema de audiencias.

Por último, ¿dónde cree que le llevará su cuenta en las redes? Algunas cosas hay que espero que salgan. Pero no puedo decir nada, soy de los típicos de Instagram que dicen "se vienen cositas", que me da mucho coraje. Pero no lo diría porque soy un poco supersticioso, lo dejo ahí a ver si sale, y cuando salga ya lo contaré. Si me sale algo en la tele o lo que sea, me encantaría. A lo mejor puede salir algo en un espectáculo, en un teatro como actor, que puede pasar. Ahí lo dejo.