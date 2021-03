LalaChus: "Los 'influencers' hemos de tener cuidado con lo que hacemos, en las redes hay niños de menos de 12 años"

Como en todos los ámbitos, las redes sociales están llenas de una variedad cada vez más amplia de rostros y personalidades. Hay actores, famosos, amantes del fitness o de la moda, pero también hay cómicos que crean y desarrollan su humor en internet con los formatos que las redes ofrecen. Es el caso de Laura Yustres, conocida como LalaChus, una chica de 30 años de Fuenlabrada que se ha convertido en toda una estrella en las redes sociales por sus anécdotas graciosas o sus sketches con múltiples referencias a los 90.

Pero lo cierto es que esta creadora de contenido ya comenzó a desarrollar su faceta cómica en 2018 con sus monólogos en Riot Comedy, pero no fue hasta primavera de 2020 cuando, en plena pandemia, se hizo más conocida tras publicar un vídeo que se volvió viral.

Ahora, tras varios meses, la vida de LalaChus ha cambiado bastante, pues su viralidad ha conseguido que contaran con ella para proyectos como Veneno (donde hizo un cameo como la Lydia Lozano de los 90), o varios podcasts que presenta o en los que participa: Radio Azcona (programa sobre la serie Compañeros), Frikimalismo, Con la boca abierta (en colaboración con Domino's Pizza) o Estirando el chicle (de Victoria Martín y Carolina Iglesias). Pero, su último gran proyecto es ¡Qué fuerte, tía!, un programa de entretenimiento en Twitch junto a Michenlo, Telmo Trenado y Natalia Rodríguez, de OT 1.

¿Cómo le explicaría a una persona que no le conozca a qué se dedica o por qué es conocida? Pues a ver, llevo creando contenido de toda la vida en internet. O sea, no ha sido que de repente haya descubierto Instagram ahora y me haya puesto a hacer cosas. El tonto lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo, pero creo que ahora se ha consolidado más el hecho de ser creadora de contenido porque es verdad que me he puesto en serio a hacerlo más a menudo, un poco como rutina. Y desde la pandemia, la gente aburrida en casa empezó a verme y le empezaron a gustar mis contenidos. Luego un poco, con el cameo en Veneno y demás, creo que es de ahí de donde nace la leyenda (ríe). ¡Qué flipada!

¿Cuándo y con qué vídeo fue su boom? Pues claramente el del robot Emilio. O sea, esa tontería que jamás en mi vida yo hubiese pensado que se hiciera viral. Salía un chiquito diciendo: "Preguntas de chicos a chicas: ¿os gustan los chicos duros?". Y pensé: "Joder, ¿en esta generación también se plantean estas dudas de la Super Pop?". Y no sé por qué dije: "No, nos gusta el robot Emilio". Lo subí a Twitter por la gracia y no entendía nada. Ahí yo creo que fue cuando la gente empezó a seguirme. Gané en Twitter como 5.000 o 10.000 seguidores en dos días. Fue en mayo del año pasado, o sea, durante el confinamiento. Imagíname ahí con unas legañas, todo terrible, me acababa de levantar... Muchas veces preparo algo más o aprovecho que estoy maquillada y al final siempre triunfan los vídeos en los que salgo con los moños locos o cuando estoy en mi casa con un careto terrible. En fin, en realidad me da igual (ríe).

Por si teníais alguna duda de lo que preferimos las chicas. pic.twitter.com/1BETWr81XL — 👽 LaLa 👽 (@LalaChus3) May 17, 2020

¿Cómo describiría el contenido que hace? A mí me hace mucha gracia porque me dicen tiktoker, pero vamos, que yo empecé a hacer vídeos en Instagram y demás. Es verdad que cuando se empezaron a ver más los vídeos estaban en TikTok y viene la marca de agua por todos los lados. Pero a mí la red social que más me gusta es Instagram, luego Twitter y por último TikTok. Es verdad que TikTok tiene esa forma de editar que es muy fácil y es guay. Pero luego es extraño porque nunca sé cómo funcionan los likes, los algoritmos y todo esto. En Instagram sé que funcionan mucho mejor, por ejemplo, y hay un público más concentrado que sé qué es lo que más les gusta, porque sé que son de mi edad y todo eso. Entonces, siempre que digo algo de la nostalgia o hago algo de humor relacionado con la nostalgia, la gente piensa: "Joder, es verdad, me pasaba a mí". Porque una cosa que parece es que cada uno teníamos nuestra vida por separado antes de las redes, pero luego a todo el mundo le ha pasado exactamente lo mismo. Siempre te sientes identificado por alguna cosa de algún vídeo, entonces yo creo que la gente se siente un poco representada en mis ambientes y por eso me gusta.

Parece que TikTok tiene un público más de la generación Z. ¿Le cuesta más hacer humor en TikTok por las referencias que usa a los 90 más propias de los millennials? Sí, total. Yo noto que ahí hay un paso generacional importante. En TikTok hay gente de todas las edades, eso es así, pero parece que abunda más la generación Z, sobre todo de 20, 21 o 22 años. Es verdad que me siento como un poco anciana en TikTok. A veces hago un vídeo y mucha gente no sabe ni lo que digo. Incluso me llaman señora algunas veces y yo pienso: "No vuelvas a hacer eso en tu vida" (ríe). Pero luego hay mucha gente que tiene más de 25 o 30 y saben de lo que hablo. Digamos que, si me ves, tienes que asumir que a lo mejor la referencia no la pillas, lo siento. O que eres anciano... Bueno, anciano no, que ya tienes 30 pa' arriba. ¡Que es la mejor edad, ¿eh?! ¡Cuidado! Estamos estupendos.

La creadora de contenido LalaChus. JORGE PARIS

¿Cree que su vida ha cambiado mucho desde que se hizo conocida? Un poco sí, pero no en plan "me paran por la calle" ni nada de eso. Encima, joder, ahora que ya puedo ir a eventos a que me den cosas gratis, como digo yo, no hay eventos. ¿Un evento online? ¿Qué es eso? ¿Eso para qué? Hay que venir al sitio, como aquí, al 20minutos (ríe). Pero, hablando en serio, es verdad que nunca me llego a acostumbrar a que haya marcas y gente que quiera colaborar conmigo. Pienso: "¿Por qué yo? ¿Qué estoy haciendo?". Es una cosa que tengo que solucionar yo mentalmente, luchar contra ese síndrome del impostor.

¿Cómo se describiría ahora mismo en redes? ¿Es influencer, creadora de contenido, humorista...? A mí me gusta más algo entre creadora de contenido y humorista. No porque influencer sea algo que parezca negativo ni nada de eso. Pero es verdad que hay muchísimos influencers que tienen un mensaje muy claro, les gusta hablar con su gente, generar debate. Y al final yo hablo de mi día a día o de mis historias, casi siempre soy bastante cansina con el tema de la nostalgia. Siempre estoy: "Oye, ¿os acordáis de este vídeo?". Entonces ahí empieza la gente a decir "Ay, sí". Tampoco estoy generando un debate de actualidad. Creo que soy más creadora de contenido de humor, comedia... Cómica, sí, se puede decir que me siento más cómica.

¿Se dedica íntegramente a las redes o actualmente tiene otro trabajo? No, yo llevo toda mi vida trabajando de atención al público. Soy recepcionista y sigo siéndolo. De momento, me cuesta dejarlo. No sé si a lo mejor por el hecho de que mi madre es una señora muy tradicional y me dice que me ande con ojo. Muchas veces pienso: "Esto me gusta, voy a dejarlo ir y me voy a dedicar plenamente a ello". Pero es verdad que tengo cierto reparo todavía en dar ese paso, porque me da cosa dejar la rutina del trabajo. Tampoco es el empleo de mi vida, como quien dice, pero de momento estoy bien. Puedo gestionarlo, en el momento que se me haga bola, tendré que liberarme de cositas.

¿Estudió algo relacionado con las redes sociales? Bueno, estudié hasta Bachillerato. Luego me iba a meter a hacer la carrera de Comunicación Audiovisual, pero tuve que ponerme a trabajar y ya he ido enlazando empleos hasta ahora. No tengo una carrera de Audiovisuales o algo así concreto, es algo que siempre me ha gustado, siempre se me ha dado bien editar... Bueno, cuidado, a ver, cortinilla de estrellas y ya... (ríe). Me gusta ese rollo, pero también me gusta la atención al cliente, no creas. Me gusta atender a la gente porque me cuentan cosas y yo soy muy de El diario de Patricia, que me cuenten historias.

¿Cómo es esa historia que le une a Leticia Sabater? Pues todo fue porque Leticia creía que la estaba insultando en Twitter. Es una tontería, pero es la típica cosa que un día podré contar a mis nietos y me hace ilusión. Leticia estaba promocionando La salchipapa y tuiteó: "Para todos los fans del mundo". Y es otra cosa como lo del robot Emilio, no sé ni por qué dije "Para los de Kuala Lumpur también". Y ella creyó que Kuala Lumpur era un insulto y me respondió: "Kuala Lumpur lo será tu... madre". Después se disculpó y me dijo: "Es que como la gente me insulta, pues perdona". Luego yo coincidí con ella en una discoteca y me dijo "Joder, la que liamos". Eh, perdona, la liaste tú, guapa, que si no sabes geografía no es mi culpa. Pero bueno, a mí algún día me encantaría encontrarme con Leticia Sabater así en petit comité y hablar de este tema.

STORY TIME: Leticia Sabater insultó a mi madre. pic.twitter.com/ubXEg3JQeK — 👽 LaLa 👽 (@LalaChus3) July 11, 2020

¿La bloqueó Leticia en su día? ¿Hay alguna otra persona conocida que le haya sentado mal una broma suya y la tenga bloqueada? No, Leticia no me bloqueó, si nos seguimos y todo. Pero sí me tiene bloqueada Juan Camus, aunque bloquea a todo el mundo (ríe). No, si me tienen bloqueada, no lo sé. El otro día pensé que me habían bloqueado las Twin Melody y me asusté muchísimo. ¿Pero por qué me bloquean estas muchachas ahora? Y es que estaba buscando mal el nombre mezclándolo con las Sweet California. Bueno, una tontería, pero me asusté porque no quiero que las Twin Melody me bloquéen, de verdad.

Es una abanderada de los 90. Habla de Pryca, el robot Emilio, Compañeros. ¿Qué otros elementos nostálgicos reclamaría o le gustaría que volvieran? Como está volviendo todo en realidad, no me quedan tampoco muchas historias que decir... Compañeros me flipa. Yo te digo que, si algún día vuelve Pryca, quiero ser como Norma Duval en Punto Roma. La marca, yo quiero ser la cara de Pryca, salir en los catálogos y todo eso, sería mi sueño. Ahí ya sí que diría que he tocado techo. Salir en el catálogo típico de un salchichón o alguna cosa así (ríe). Pero como está volviendo casi todo, de verdad que vivo en un sueño constante. De repente, a mí quién me iba a decir que iba a estar currando con Natalia de Operación Triunfo. Ese tipo de cosas son... bueno, pues la vida. A ver qué sorpresas noventeras me deparan. A mí me hace muchísima más ilusión que venga alguien a hablarme como Valle (Eva Santolaria), de Compañeros, a que venga igual Mario Casas, por ejemplo. A mí cosas del pasado me hacen muchísima ilusión porque es como que reconfortan a la niña del pasado que fui yo (ríe). Joder, qué nostálgica, de verdad.

¿Qué diría que es lo mejor y lo peor de las redes? Pues en redes me gusta muchísimo la gente que estoy conociendo, por ejemplo. A Ger le he conocido, somos los dos de Fuenlabrada, hemos quedado... Yo no lo hubiese conocido jamás si no es por las redes. A Victoria Martín, Carolina Iglesias, Andrea Compton. Este grupi que siempre lo he visto desde fuera, pero una vez los conoces y encima ves que son mejores aún, pues da gusto. ¿Y lo peor? Pues de momento no me he topado con cosas malas. A lo mejor que estás más expuesta, dices cualquier cosa, que a lo mejor antes decías en petit comité, y te daban favorito dos personas, y ahora a lo mejor genera un poco más de repercusión y luego no mola. O lo típico que has dicho en algún momento dado y te rescatan cosas del año catapum, que me ha pasado hace poco. Pero bueno, de momento no veo mucha negatividad, espero que se quede así.

¿Qué opina de los influencers que pueden llegar a hacer promociones peligrosas o supuestas estafas? A mí me parece horrible, espantoso. Hay que ser superconsecuente y hay que tener muchísimo cuidado, más que nada porque las redes ya las tienen chavales de 12 años o incluso menos, ¿sabes? Y es que a mí eso me parece fatal. Siempre hay que tener un poco de consecuencia con lo que haces. O esa gente que saca falsificaciones de ropa y te la venden como si fuese real. Hace poco me pasó que una chica subió unos pendientes y le hice un comentario como "esto está en Malasaña" o una cosa así... A mí me gusta que me avisen y me digan: "Oye, yo soy artesana y hago pendientes". A lo mejor este comentario de una persona que tiene bastantes seguidores puede repercutir negativamente. Entonces me di cuenta, borré rápidamente lo que había comentado y pedí disculpas, porque sin quererlo puede parecer que digo que busquen las cosas más baratas, y hay gente que se dedica a ello. Hay que tener mucho cuidado en general, pero ya cuando estamos hablando de temas como las apuestas, el juego y demás, no sé en qué momento te planteas esto. Bueno, claro, el dinero es lo que tiene. Pero es que además se nota muchísimo. No me gusta nada, porque más que nada te sigue muchísima gente y no sabes a quién puedes llegar o a quién no. Imagínate saber que un chaval de 13 años está apostando o está metiendo dinero porque lo has comentado tú en una red social. No sé, es peligroso.

¿Y de los influencers que copian contenido? Este tema me afecta. A ver, es que TikTok, como red social, te da muchísimo pie a que puedas copiar, se hace un video viral y tú lo puedes hacer a tu manera. Vale, pero es que hay cierta diferencia, porque cuando hay una canción para hacer un bailecito, pues no pasa nada, porque para eso está. Pero cuando tiene una trama y hay una persona detrás que ha estado pensándolo, si se copia tal cual, sin dar ningún tipo de crédito, está feo. Me parece mal, más que nada porque al final te estás currando unos vídeos y te los copian. Yo nunca voy con un objetivo de hacer vídeos para que sean virales, cuando pasa, pues bienvenido sea, pero hay gente que solo se dedica a eso, que quiere esa viralización para conseguir seguidores. A mí eso no me gusta nada, y más cuando estás copiando. Claro, tienes contenido infinito, tienes al mundo trabajando para ti: "Me gusta esto, lo hago tal cual, lo subo... Ale, 500.000 likes". Qué fácil, así yo también. Hay que ser un poquito original, creativo. Luego no vayas de creador de contenido de "humor sano".

Muchas veces utiliza Twitter para comentar Sálvame. ¿Qué opinión le merece el programa? Me parece el mejor programa que hay. O sea, es como un mundo aparte, es un universo Marvel. Es como un mundo que han creado para ellos, tienen toda la licencia del mundo para hacer lo que les dé la gana, se crean el contenido entre ellos mismos, cuando no tienen noticias sale algo. Me parece una cosa... El otro día que vi a Chelo García-Cortés, que era la presentadora, y no sé por qué le querían gastar una broma y no la sacaron en las 5 horas de programa, ponían una tirita con una cara sonriente cada vez que enfocaban a Chelo. A nivel de realización, pensar que van a hacer eso previamente me parece de genios. Eso sí que es creatividad. Me parece el mejor programa del mundo, donde están los mejores guionistas de comedia. A ver, hay de todo, también cuando se ponen a despellejar a gente y demás, pues bueno... Pero lo cierto es que Sálvame ha hecho mucho por la pandemia. Me encantaría trabajar allí, sería otro de mis sueños. O no trabajar, pero simplemente estar allí viendo cómo se cuece el ambiente y todo eso. Me encanta, me encanta.

De hecho, una de las grandes estrellas de las redes sociales es Belén Esteban. ¿Qué sería de las redes si no existieran los memes de 'la Princesa del Pueblo'? Sería un mundo más triste, la verdad. Sería un mundo muchísimo más triste. Seguiríamos buscando memes en otro lado, pero es que Belén Esteban es una mina. No me lo quiero plantear, me he puesto triste de pensarlo. No, borra (ríe).

Es que es muy fuerte, que he salido en la Veneno haciendo de Lydia Lozano, es que no me lo creo 💖 pic.twitter.com/ybp8oxLFrI — 👽 LaLa 👽 (@LalaChus3) November 6, 2020

¿Cómo surgió su cameo en Veneno? Fue muy guay. Estas son cosas que se dan así como por inercia y por suerte. Javi Calvo me seguía por Twitter porque le hacía gracia, me retuiteaba alguna vez y un día me llegó un mensaje privado suyo donde me preguntaba si era andaluza, porque estaba preparando una serie... Se sabía que iban a hacer la serie de La Veneno, pero todavía no estaba muy candente el tema. Me dijo que tenía un papel, entiendo que sería a lo mejor para hacer de hermana de Joselito o algo así, cuando salían en Adra. Yo dije que no era andaluza y él me respondió: "Bueno, vale, algún día nos encontraremos en alguna cosa". Yo ya en mi casa hiperventilando. Y luego, en mayo o junio del año pasado, subí un vídeo en Instagram y me dijo: "Tengo una propuesta muy loca que hacerte, déjame un teléfono". Yo ya muriéndome. Me llamó a la semana y me dijo: "Oye, ¿te gustaría hacer de Lydia Lozano de los 90?". Me quedé picueta, no me lo había planteado jamás, pero obviamente dije que sí. Aunque le dije que no me veía parecida, él dijo que sí, así que si él lo veía, pues adelante. Y, de repente, en dos semanas o así estaba grabando tirándome de cabeza haciendo de Lydia Lozano. Una fantasía, la verdad.

¿Ha podido hablar con Lydia Lozano? Sí, sí, sabe que existo y ha visto el cameo, porque hay un podcast que se llama ¡Menudo cuadro! de David Insua y David Andújar, y la invitaron al primer programa. Ellos me conocen, somos amigos, y le pusieron ese trozo. Y luego me dijeron "Mándale un audio" y a ella le encantó. Y Lydia: "Ay, qué mona, me ha encantado". Pero luego empezó a decir: "Esto no fue así...". Bueno, como quieras. Pero ahí está, está grabado y sabe que existo.

¿Cómo es este último proyecto en el que está, ¡Qué fuerte, tía!? Es un programa de entretenimiento, pero también se quiere centrar muchísimo en redes sociales, más allá de hablar de estos temas que tratan en Sálvame, por ejemplo. Traemos un invitado, suelen ser todos más relevantes en internet, sobre todo en Twitch, porque es la nueva plataforma que está teniendo más relevancia. Aunque todavía tengo que meterme yo en Twitch en condiciones porque me siento como mi madre mandando imágenes de "buenos días" por WhatsApp. Aquí me siento un velocirraptor, en serio, es como muy difícil, pero luego es más sencillo de lo que parece: te pones la camarita, te pones a comentar cosas y ya está. Estoy con Telmo Trenado, con Michenlo y con Natalia de OT en los teatros Luchana en un plato súper guay, y es la primera vez que yo me siento a nivel algo más serio. Cada uno tenemos nuestras secciones y la verdad es que hablamos de un poquito de todo. Yo estoy todo el rato expectante esperando a que Natalia cuente qué pasaba en las habitaciones de Operación Triunfo, es mi única misión. Siempre intentándolo, pero no suelta prenda la tía.

¿Y cómo surgió la idea de que Natalia cantara la cabecera y que colaborara? Pues si te lo digo de verdad, cuando a mí me propusieron el proyecto me preguntaron ¿a quién podríamos traer?. Se barajaron varios nombres y salió Natalia, y cuando me lo dijeron lo vi claro. Y luego es que ella es la mujer más predispuesta a todo. O sea, estoy enamorada de ella, es que le dices cualquier cosa y a todo dice que sí, todo es perfecto. Y es que es supermaja. Y ella dijo: "Oye, pues si queréis puedo hacer la intro del programa". Y de repente estaba grabando un videoclip con Natalia. Y además que la canción se te mete en la cabeza.

¡Qué fuerte, tía! es un programa de entretenimiento con realización de cámaras, pero en Twitch. Cada vez es un formato que se ve más, como el First Dates de Ibai. ¿Cree que esto es la prueba de que la televisión e internet pueden retroalimentarse? Sí, todo puede convivir tranquilamente. La televisión tiene cosas como La isla de las tentaciones, por ejemplo, que lo ve todo el mundo. Y a mí el concepto de estar sentado en el salón viendo la tele me encanta. Pero desde hace muchísimo tiempo, la televisión también conlleva estar viendo memes en Twitter. Al final se está unificando un poco todo. ¡Qué fuerte, tía! es un programa que podría salir en la televisión. Puede gustar a cualquiera, pero la gente tiene que abrir más la mente en ese sentido si lo que les gusta ver en Twitch es gente en una habitación hablando. Poco a poco, todo se andará. Hace poco salió un artículo diciendo que la gente de la televisión rechaza absolutamente todo este tema... A mí no me lo parece, todo puede convivir perfectamente. Ya tenemos 800.000 plataformas de contenido y cada uno elige ver lo que quiere. Si alguien está viendo Love is in the Air u otra novela turca y, mientras está en anuncios, le apetece ver a Ibai en Twitch, es que da igual. Creo que estos prejuicios se pueden deber a que es otra mentalidad, gente que todavía no está muy abierta y a lo mejor tienen miedo de que se les haga competencia de alguna forma. Pero creo que hay edades para todo y contenido para todos.

¿Qué futuros proyectos tiene? ¿Qué será lo próximo que le gustaría hacer? Pues lo que tenga que venir. ¿Sabes qué pasa? Que no suelo crearme expectativas a mí misma, porque si no me creo ansiedades. Yo como vayan viniendo un poco las circunstancias, que de momento no se están dando nada mal, tocando madera (toca la mesa). No sé si esto es madera (ríe). Pero eso, quiero seguir adelante, a mí me gusta mucho el tema de hacer programas, guiones, secciones y todo eso. Lo que tenga que venir, bienvenido sea. Mientras tanto, seguiré en esta línea. También me gustaría a lo mejor salir en alguna serie... Si quieren los Javis volver a cogerme para Paquita Salas. Pero que todo siempre esté relacionado con el humor, que es donde mejor me muevo. Si me pones a hacer algo serio, a lo mejor no funciono tanto. Pero lo que venga, no estoy cerrada a nada. No diría que no a nada... Bueno, cuidado, que no suene mal (ríe).