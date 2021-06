Entrevista | Ger, creador de contenido: "Vivir en una burbuja de humor te hace la vida más llevadera"

Su nombre es Germán Sánchez Campos, pero en las redes sociales todos le conocen simplemente como Ger. Él, como tantos jóvenes de este país, no ha tenido suerte en el terreno laboral. Por eso, y sacándole partido a su vis cómica, ha decidido reinventarse creando contenido "siempre orientado al humor, porque ya bastante dramática es la vida". El resultado no ha podido ser mejor, porque, además hacer lo que más le gusta, reír, ha conseguido vivir de ello.

Muchos lo intentan, pero no todos tienen éxito. ¿Cuál es el secreto para que unos triunféis y otros no? Hay que insistir mucho, ¿eh? Yo subo vídeos desde 2016 y ya pensaba que me quedaba por el camino. La suerte es un factor muy importante para tener éxito. Mucha gente se esfuerza y no ha tenido esa suerte, y no por eso es peor. Yo sí la he tenido. Yo creo que a través del humor llegas mejor a la gente.

Y siendo honesto, ¿no? Sí. Yo creo que eso forma parte de cada uno. Si en general eres honesto contigo mismo, supongo que muestras honestidad. Si eres una mierda de persona, pues no lo harás.

¿Alguna vez ha tenido problemas por decir algo inapropiado? Hay veces que, cuando la gente no opina como tú, le molesta que des tu opinión, y más si es sobre política, ya que ese tema está ahora mismo muy candente y hay mucha ira al respecto. Pero al final soy una persona más dentro del sistema y también tengo una opinión política que me gusta dar.

¿Se corta con según qué temas? No suelo. Hay temas de los que no tengo ni idea y no estoy formado, así que no doy opinión, porque, para quedar como una payasa, prefiero hacer comedia. Pero de lo que sí sé tengo una opinión muy clara me sale solo darla, no lo medito. Y de repente pienso: 'uy, lo que he dicho' (ríe).

¿Qué temáticas le dan más juego? Un montón de gente ha empatizado conmigo por mi desidia con la vida, con lo mal planteado que está todo y la ira que eso provoca. Creo que me sigue mucha gente joven, de 20 o 30 años, y creo que les importan las preocupaciones que tiene mi generación.

¿A usted le pasa? Yo intento transformar esa desidia y esa tristeza en comedia y reírnos de nosotros mismos y de la vida. Yo tengo un poco de recelo de la vida, me parece un marrón en muchos sentidos.

¿Cómo ve a su generación? Una generación hiperpreparada, con ganas de hacer y de cambiar muchas cosas, pero, a la vez, una generación muy olvidada. Nos tildan de ser muy quejicas o de luchar poco, y para nada es así. Hay un olvido institucional respecto a mi generación.

Como tantos otros jóvenes, tiene dos carreras, una especialización... ¿Qué ha fallado para no hallar su sitio en el mundo laboral? Hice todo lo que se supone que tenía que hacer para tener un trabajo decente, pero la realidad es que han sido todo trabajos precarios. Mi padre, sin ningún tipo de cualificación, encontraba trabajos mejor remunerados en su época que los que encuentro yo ahora con dos carreras y una especialización. Eso es lo que he transformado en humor, porque... o me río o salto por la ventana.

Y ahora triunfa en las redes. ¿Se puede vivir de ello? Yo me lancé a la aventura. Dejé mi trabajo sin saber lo que iba a pasar y aposté por las redes, intentando profesionalizar mi proyecto. De momento, estoy teniendo mucha suerte, la verdad, y sí vivo de ello. Lo malo de este mundo es que no es nada seguro, hoy lo tienes y mañana se acaba. Así que voy siempre con los pies de plomo, por lo que pueda pasar.

¿Se hace guion o surgen los vídeos? Depende. Hay vídeos que sí están guionizados y otros que no, porque parte de lo que conecta a la gente conmigo es el ser natural y que lo que digo no se sienta forzado. Como hablo mucho de cosas cotidianas, de lo que me pasa en el día a día, y, además, tengo una mente que no para y estoy todo el rato rayándome por todo, pues siempre tengo algo que decir. Aunque no le interese a nadie, yo lo suelto.

Germán Sánchez, 'Ger' en las redes, creador de contenido. JORGE PARÍS

¿En qué red social se siente más cómodo? En Instagram, porque allí me siento más protegido de haters. Sin embargo, en Twitter tu contenido llega a más gente y eso da un poco más de miedo. Estoy intentando meterme en nuevas redes, pero sí es verdad que se nota el cambio de generación. TikTok ya más o menos lo he entendido y he encontrado mi lugar, que no es hacer bailes, porque me siento ridículo. En Twitch lo estoy intentando con las tres neuronas que tengo, es que necesitas una ingeniería para entender qué pasa ahí.

¿Tiene referentes? Sí, un montón. Al final ellos moldean un poco tu personalidad. Gente como Eva H, Antonia San Juan y su personaje de Estela Reynolds en LQSA, Samantha Hudson, Inés Hernanz, LalaChus... Hay mucha gente a la que sigo y que, inevitablemente, moldean mi personalidad porque para mí son referentes.

¿Qué es lo mejor y lo peor de su trabajo en las redes? Lo mejor es que, por primera vez, me siento valorado, que es algo que en otras profesiones no me había pasado. También poder dedicarme a lo que me gusta. Vivir en una burbuja de humor te hace la vida bastante más llevadera y es algo guay. Lo peor es la repercusión que tiene todo lo que haces o dices y estar expuesto a que los demás opinen de ti. Tienes que crearte una coraza.

¿Nunca le han dado ganas de contestar? Vas aprendiendo. Es verdad que a mí me llegó como muy de golpe. Yo llevaba mucho tiempo subiendo vídeos que no habían tenido repercusión y, de repente, se me viralizaron los vídeos, por lo que empezó a llegar mucha gente a mis redes. Al principio te cuesta entender qué está pasando y cómo vas a contestar tú o cómo te va a afectar. Al principio me fijaban un montón las críticas, pero luego ves que hay un montón de comentarios positivos. Mentiría si dijese que no las veo, pero ya me lo tomo de otra forma y hay veces que me hacen gracia. No me las tomo como un ataque personal.

¿Hay rivalidad entre los creadores de contenido? ¡Yo soy muy envidiosa! (ríe). En mi caso, había gente a la que ya seguía de antes, y que me hacía mucha gracia, que cuando me empezaba a seguir a mí me volvía loca en mi cuarto y les contestaba diciéndoles lo que les admiraba. Luego hay gente con la que surge una amistad, por ejemplo, con LalaChus, y con gente con la que no.

¿Y cómo lleva pasar de fan a ídolo? Es superraro. Yo siempre he querido ser una estrella del pop, y eso es lo más cerca que voy a estar nunca. La primera vez que no entendí lo que está pasando es cuando una chica me pidió una foto y la vi temblando. ¡Yo también me puse a temblar! Es raro. Siento mucho halago y también un poco de presión. Yo no hago nada extraordinario, por lo que no quiere tener esa carga sobre mí de tener que hacer cosas extraordinarias, porque simplemente hago el tonto en internet y ya está. Pero es bonito sentirse halagado y valorado.

¿Ha conocido mucha gente por internet? Yo siempre había conocido a gente por internet, no es una cosa del boom de ahora en redes. Vivía en un barrio de Fuenlabrada, tenía gustos muy distintos a los de mis amigos y, gracias a internet, encontraba a gente que los tenía. Ahora con el boom creo que es, incluso, al revés. Te llegan tantos mensajes impersonales que no llegas a profundizar tanto. Además, la gente te ve más como un personaje.

¿Qué opinión tiene de los youtubers que tributan en Andorra? ¿Lo haría usted? Mira, Andorra se está poniendo muy caro, si no me puedo independizar en Fuenlabrada, ¡imagínate en Andorra!. No es algo que me plantee. Entiendo la crítica a la gente que se va a Andorra a tributar allí. Leí mucho cuando pasó todo para entender ambas partes y, a ver, yo creo que, si no pagamos impuestos, el sistema de lo público es insostenible. Entiendo que muchas veces se critique que se hace un mal gasto del dinero público y fraudes, pero no te vayas y nos dejes al resto con el marrón. Ayúdanos a denunciarlo y a crear un sistema mejor.

¿En internet todo vale para tener seguidores? Yo creo que no todo vale para tener followers y no sé cómo de bueno es para ti tener una fama construida a base de eso. A mí me gusta tener una repercusión o que me sigan por algo que no sea una polémica, no me sentiría valorado.

¿Ve bien que las televisiones les roben contenido? Debería ser justo. A mí personalmente me da igual si cogen un clip mío y lo publican. Muchas veces, incluso, te dan publicidad sin quererlo. Parece que hay miedo a lo que pase en las redes, y si ellas pueden llegar a hacer desaparecer a la tele, pero creo que todos pueden encontrar su lugar y no hay por qué tener una guerra.

germán sánchez, 'ger' Este madrileño de Fuenlabrada, de 26 años, es graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, pero ha tenido poca suerte en ese terreno, motivo por el que decidió 'mudarse' a las redes. Allí triunfa con más de 300 mil seguidores y decenas de vídeos virales. Es, como él dice, "tu mamarracha de confianza".

Si esto va a más, ¿daría el salto a la televisión? Tengo la mente abierta. Quiero hacer comedia, quiero pasármelo bien. A lo mejor de repente descubro que la televisión es un formato en el que también estoy a gusto. Lo que quiero es sentir que lo que hago tiene un sentido. Ahora mismo lo he encontrado en las redes, pero si lo encontrara en televisión... Yo no me cierro a nada.

¿Participaría en alguno de esos realities o talents que tanto se comentan en las redes? Yo soy muy fan de todos. De GH, de Supervivientes... Me los he tragado todos. No lo descarto, pero da miedo, porque eso es exponerte a un nivel muy grande. Yo soy un ser miserable, y que me graben 24 horas... lo mismo la lío. Pero todo es prepararse.