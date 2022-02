Los alumnos catalanes dejarán de usar mascarilla en el patio este jueves

La Generalitat catalana ha decidido este martes eliminar a partir del próximo jueves la obligatoriedad de que los alumnos usen la mascarilla a la hora del patio. El Consell Executiu del Govern, reunido tras la comisión delegada en materia Covid, ha aprobado esta mañana retirar las mascarillas en los patios y zonas exteriores de las escuelas a partir de este próximo jueves. Y también podrán ir sin mascarilla en las excursiones en espacios abiertos.

Desde el pasado lunes, tampoco es obligatorio realizar cribados y tests de antígenos a los estudiantes por ser contacto de un compañero positivo por coronavirus. Solamente se llevarán a cabo en caso de que el alumnos tenga síntomas compatibles con la enfermedad y si los responsables del centro lo ven oportuno. El próximo jueves también entrará en vigor la retirada de la obligación de llevar mascarilla en los espacios exteriores, una decisión aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Este es un anuncio importante y esperado, sobre todo entre los alumnos más pequeños", ha indicado la portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja, y una decisión que se puede tomar "después de cerrar el mes de enero llegando al pico de la sexta ola, y tras retirar las medidas más restrictivas, y con los datos de contagios, de velocidad de transmisión y de críticos bajando". El conseller de Educació, Josep González-Cambray, solicitó el pasado lunes poder retirar las mascarillas de los centros escolares lo más pronto posible, siendo esta "una decisión sanitaria", dijo.

Esta retirada de la mascarilla en los espacios exteriores de los centros educativos catalanes no se aplicará en los interiores, una medida que "ahora mismo no se puede tomar, no hay una fecha fijada ni un horizonte concreto, aunque los escenarios indican que se podría acabar el curso sin mascarilla en clase", ha reconocido Plaja. Este nuevo paso adelante en la gestión de la pandemia (la retirada de la mascarilla en las aulas)

Esta nueva relajación de las medidas en Cataluña coincidirá, 24 horas después, con la esperada reapertura de los locales de ocio nocturno, que lo harán sin limitaciones de horarios y sin aforos. En el interior de los establecimientos será obligatoria la mascarilla, aunque no se deberá acreditar que se cuenta con el Certificado Covid, como sí que ocurría antes de la última clausura del sector.

Plaja ha puesto de relieve los beneficios que aportará esta retirada de la mascarilla en el patio "por lo que supone para los menores jugar, comunicarse e interactuar sin mascarilla. Su retirada está directamente relacionada con la mejora de la docencia, del aprendizaje y de la salud emocional de los niños. Eso sí, no podremos compensar a los niños por todos los meses en los que las han llevado", ha reconocido la portavoz.