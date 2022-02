Liam Gallagher sufre un accidente usando sus gafas de realidad virtual jugando a 'Los Simpson'

A veces la realidad virtual puede traspasar los límites que su marco de acción impone... Para desgracia de Liam Gallagher. Y es que el cantante y compositor británico ha sufrido un aparatoso accidente doméstico por culpa de las gafas de VR (Virtual Reality) que llevaba puestas en ese momento y con las que estaba jugando a ser parte de cierta ciudad llamada Springfield.

El exvocalista de Oasis estaba probando un juego de Los Simpson cuando perdió a consciencia de lo que era real y lo que no y se estaba moviendo por la habitación cuando descubrió de la peor forma posible que había algo en su casa que sus ojo no le mostraban en la casa de Homer, Marge, Bart, Lisa y Maggie, en el bar de Moe o, concretamente, en el badulaque.

Él mismo ha contado su experiencia en una entrevista para Absolute Radio. "Estaba con lo de Los Simpson, estaba en la tienda de Apu mientras vendía comida y cosas a la gente. De repente, me metí a un mostrador, me paré en el mostrador para tener una pequeña charla con un tipo", comentó el hermano de Noel Gallagher

"Mientras estaba apilando y casi me rompo la cara de nuevo como en el Isle", afirmó, referenciando el accidente que sufrió el año pasado al caer de un helicóptero en el festival Isle of Wight. Liam ha explicado que fue su hijo Gene, de 18 años, quien evitó que todo fuera a mayores. "Él me agarró... Pero acabé en el frigorífico", explicó el artista, quien ha afirmado que este percance "casi ha sido peor que lo del helicóptero.

Oculus Quest 2 VR is wrecking my wig — Liam Gallagher (@liamgallagher) January 29, 2022

Al terminar la entrevista, Liam Gallagher ha asegurado a través de las redes sociales que las Oculus Quest 2 VR (el modelo de sus gafas de realidad virtual) estaban fastidiándole. "Están destrozando mi peluca", ha tuiteado. Tal y como ha explicado, las ha metido en un cajón y no piensa sacarlas de ahí en un largo tiempo.