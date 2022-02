DJ Khaled muestra su nuevo capricho, un reloj de 3 millones de dólares, y le llueven las burlas en redes

Como diría Marilyn Monroe: un diamante es el mejor amigo de una chica. Aunque también lo es del rapero Khaled, quien, tras su reciente visita a uno de los locales de Jacob & Co, se hizo con un reloj de diamantes incrustados. Y aunque no llegó a gastar 10 cifras en el reloj, el productor de I'm the One se deshizo de 3 millones de dólares.

El Billionaire III, ese costoso reloj que ahora cubre la muñeca de Khaled, está cubierto de 713 diamantes, incluidos 504 diamantes de talla esmeralda engastados a mano en oro blanco de 18 quilates para formar la pulsera.

"Lo llamo Gorgeous", ha presumido Khaled, quien ha colaborado con artistas como Rihanna o Justin Bieber, en una de sus últimas publicaciones de Instagram. "Es un nuevo año, es un nuevo reloj", ha dejado claro.

La caja, por su parte, está salpicada de otras 209 piedras. El reloj de 3 millones también cuenta con un sofisticado "engaste invisible", lo que significa que no se ve nada del metal de soporte.

En total, la pieza pesa más de 129 quilates: suficiente brillo para llamar la atención desde el otro lado de la manzana. Y es que es algo de familia rica: mientras que Khaled muestra a menudo su exagerada colección de zapatos y sus estantes de ropa de diseño, su hijo de 5 años, Asahd, lleva luciendo Rolex desde que estaba en pañales.

"Cuán completamente trágico puede sentirse alguien de alguna manera mejorado al usar una baratija vulgar que vale varias casas", ha comentado, tajante, un usuario. Y es que este caro reloj no resulta tan atractivo para muchos.

"Creo que acabo de ver el mismo reloj por 30 dólares en Walmart", ha bromeado otro, mencionando la famosa cadena estadounidense de supermercados. Otros, por su parte, parecen estar cansados de la constante exposición de este tipo de publicaciones del rapero en su perfil: "Ya estamos con los posts de 'es un reloj nuevo, es un diente nuevo', de nuevo".