Sara Carbonero muestra su cicatriz: "Me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección"

Sara Carbonero está de lo más orgullosa de sí misma, así lo ha confesado en redes. Con su nueva vuelta al sol, rodeada del cariño de su gente y cumpliendo sus nuevos propósitos, ha confesado que le encanta cumplir años y lo ha hecho de la forma más honesta: con una fotografía de su cicatriz, tras superar la operación de un tumor maligno de ovario.

Llegando a sus 38 años, la periodista admite que cree en los nuevos inicios y en las nuevas oportunidades. Y es que con su último post, Sara lo ha dejado bien claro: "El tiempo y sus costuras. Cicatrices que ya sonríen en mi piel. Grito vida".

"Un buen amigo me recordaba hoy que todos nacemos ya con una cicatriz, que es la del ombligo y es la viva muestra de que para tener vida hay que tener cicatrices", ha recordado, de cara a todos sus seguidores en "una especie de valoración de temporada".

"Suelo decir que para mí el año nunca comienza en enero, ni con el nuevo curso en septiembre. Soy más de iniciarlo el día de mi cumpleaños, cuando he completado una nueva vuelta al sol", y qué mejor manera que celebrar su nuevo comienzo con su peculiar forma de mostrarse como un libro abierto.

A la periodista le encanta cumplir años, hasta el punto de no poder dormir la noche previa cuando era pequeña. Ahora, dice, lo celebra siempre que la ocasión se lo permite y, haciendo balance, tiene mucho que festejar tras un año "lleno de cambios, crecimiento, aprendizaje, de aceptación y agradecimiento".

"Ayer estábamos haciendo unas fotos para la nueva campaña de Slowlove y nuestro fotógrafo captó este momento. No fue pensado ni planeado, no estaba posando, pero al ver la foto pensé que hoy, día de celebración, era también el perfecto para compartir otro logro", ha añadido.

Un logro que no es, ni más ni menos, esos 38 años que acaba de cumplir: "Me miro en el espejo y me gusta lo que veo mientras abrazo la imperfección. Mi cuerpo es otra forma de recordar el camino".

Y "huyendo de intensidades", cosa que le cuesta, ha aprovechado para agradecer de corazón a su vida entera por cederle "otras 365 páginas en blanco por delante para llenarlas de las palabras más bonitas posibles". Tan afortunada como feliz, ha agradecido a todas las personas que encuentra en el camino.

"Gente que tiene el cielo ganado conmigo, sois mi verdadero tesoro. A los de siempre y a los que van llegando para quedarse. Gracias por no soltarme y por quererme tan bien", y es que lo agradece con todo su corazón y no puede estar más feliz de todas las dedicatorias recibidas, entre las que se encuentra la de su expareja, Iker Casillas, quien no dudaba en saltar el primero para felicitarla desde su perfil.

"Tengo mucha suerte al estar rodeada de amor y ningún problema en seguir coleccionando marcas que cuenten historias con final feliz. Me voy a brindar. Que siga el baile siempre", concluye, ganándose el respeto de admiración de muchos seguidores y amigos entre sus comentarios.

"Las cicatrices son vida", le ha comentado la presentadora Mónica Carrillo, quien superaba un cáncer de piel tiempo atrás y cuyas secuelas mostraba en 2021, como ejemplo de superación. "Eres pura inspiración", ha añadido otra compañera.