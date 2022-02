Camila Cabello rechaza a Chris Evans después de que este dijera que la cantante es su 'crush'

Hay muy pocas personas en el mundo que rechazarían tener una cita con Chris Evans. No solo por su evidente belleza, sino porque está considerado uno de los hombres más majos de todo Hollywood. Pero hay alguien que sí ha preferido declinar la oferta: la cantante Camila Cabello le ha dicho que ya se puede ir buscando otro crush porque con ella lo lleva claro.

Todo comenzó como suelen comenzar estas cosas entre la jet set de Los Ángeles: con una entrevista en el programa de Jimmy Fallon. El actor que encarnase al Capitán América le aseguró al popular presentador que si había alguna otra celebrity con la que él tenía un crush (un cuelgue, un amor platónico) esa era la cantante de Señorita, aunque el presentador no incidió en la importante diferencia de edad (él tiene 40 años y ella sopla a primeros de marzo 25 velas).

Aquello ocurrió hará cerca de dos años, pero como hasta ahora la artista estaba saliendo con Shawn Mendes nadie se atrevía a preguntarle si iba a aceptar la invitación de Evans, que dijo que le encantaría tener una cita con ella. "Camila Cabello, cien por cien: si pudiera llevarla a cenar sería más que feliz", dijo entonces Evans. Y no habrá momento mejor que ahora, dado que al fin ambos están solteros.

Sin embargo, la historia de amor que se habían montado los fans de uno y de otro en su cabeza ha terminado donde terminan estas cosas entre los grandes nombres de la industria: en una entrevista con Ellen DeGeneres. Fue hablando con la famosa presentadora que Cabello dio una respuesta a las palabras del actor de Puñales por la espalda.

"Es un tipo muy guapo. Y lo admiro", comenzó diciendo la actriz de Cenicienta, que sin embargo continuó la frase de la peor forma posible para los que querían ver un romance entre ellos: "... Pero no es mi tipo de hombre". Muchos fans no se lo pueden creer, dado que la razón no es siquiera la "paz mental" que la artista dijo que buscaría a partir de ahora.

Este rechazo, por último, alimenta otros rumores: los que hablan de una reconciliación y vuelta de la cantante con Mendes, dado que ya le hizo un guiño al apoyar públicamente el lanzamiento del nuevo tema del canadiense, que lleva por título Y'all Dig This.