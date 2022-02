La Universidad de Nueva York imparte un curso dedicado a Taylor Swift

Diplomado o diplomada en Taylor Swift. Suena fantástico. Como ella misma diría: "All Too Well". Una suerte de sueño hecho realidad para todos los fans de Tay Tay, que irían a clase con sus bufandas rojas y sus cardigans y en lugar de rezar quizá cantasen todos juntos I bet you think about me, porque, de hecho, sí, estarían allí para pensar sobre ella. Y estudiar sobre ella. Y, bueno, no es un sueño, sino una realidad: la Universidad de Nueva York ha lanzado un curso basado en Taylor Swift.

El Instituto Clive Davis, perteneciente a la universidad de La Gran Manzana, ha presentado su primer curso sobre la artista de Pensilvania, el cual ya ha comenzado su andadura (el pasado 26 de enero) y que durará algo más de un mes, hasta el 9 de marzo.

La periodista especializada Brittany Spanos, que trabaja para la revista musical estadounidense Rolling Stone, está siendo la encargada de impartir el curso, que se centra en la evolución de la creadora de himnos como exile, Shake It Off o Look what you make me do como emprendedora en la industria, y que abordará desde sus canciones hasta su vigente legado como compositora de música pop y country (y sus referencias), su discurso tanto en su obra como en su vida sobre la niñez, la juventud y la adolescencia, así como un análisis de su impacto con respecto a la música popular contemporánea.

Según se ha podido saber, la propia Swift ha recibido una invitación para que participe en una de las clases y responda a las preguntas de los alumnos, aunque el estado de esta solicitud está todavía pendiente. No sería la primera vez, dado que el prestigioso Instituto Clive Davis está presidido por el veterano escritor musical y músico Jason King, quien ya ha conseguido que otros nombres del mundillo como el compositor y DJ Questlove, el rapero Q-Tip o el productor e ingeniero Bob Power impartan clases.

Tal y como se explica desde Variety, la descripción del curso reza: "Este curso propone deconstruir el atractivo musical de Taylor Swift a través de una lectura detallada de su obra y de su discurso público en relación con su propio crecimiento como artista y celebridad". Asimismo, añade que gracias a ciertos libros y conferencias, se profundizará "en los análisis de la cultura y la política adolescente en la música pop, el fandom, los estudios de medios, la neutralidad y el poder en relación con su imagen".

Obviamente, no se puede hablar de Taylor Swift sin considerar también "temas como los derechos de autor y la propiedad, el nacionalismo estadounidense y el impacto continuo de las redes sociales en la industria de la música pop". Según King, en cuanto se lo propuso Spanos lo tuvo claro: "Brittany es fan de Taylor, pero también sabe cómo contextualizarla culturalmente y hacer que los estudiantes piensen más profundamente sobre ella y su música con perspectiva de género y abordando el feminismo, la raza y la clase social".