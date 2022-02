Eulogia Merle: "Cualquier experiencia creativa toca lo inexplicable"

Dibujante, pintora y, prácticamente, artista multidisciplinar, a Eulogia Merle (1979, Argentina) se le da bien sumergirse en el profundo viaje de la labor artística para expresar lo que le remueve. Así se comprueba en trabajos como Las enseñanzas del pequeño señor, un libro cuyas ilustraciones recogen lo que nunca le contaron de la maternidad; o en Tonal, una exposición sobre lo humano y lo animal que podrá visitarse en la madrileña galería de arte ASPA Contemporary (calle Galileo, 19) hasta el 12 de febrero.

Su libro empezó siendo un blog. ¿Por qué decidió continuar el proyecto? Nació de manera espontánea, a raíz de ser madre. Publicar mi experiencia en Internet me hizo conectar con otras madres. Desde fuera me pude observar, y eso fue muy sano para mí. Pero la maternidad también trajo muchas revoluciones a mi vida, así que el blog se quedó sin terminar. Varias personas me pidieron que publicara las ilustraciones, y alguna editorial se interesó. Finalmente, recurrí a la autoedición, que sirve como una carta de presentación. El proceso fue divertido porque me pasaron cosas muy raras, pero sublimes.

¿El uso de la ironía en sus dibujos le permitió lidiar mejor con los primeros meses de maternidad? Hay cosas de la maternidad que apenas se hablan, y yo quería quitar un poco de hierro a ciertas situaciones de peso. Me encontré en un nuevo mundo, y lo miraba con mirada extranjera, porque no me suelo considerar una madre profesional. Soy del extrarradio, una madre alternativa. Digamos que no encajo con el estereotipo. Esto me dio una mirada crítica.

¿Se espera de las madres que sean perfectas? Creo que sí. A veces las dificultades que la vida te pone hacen que se siga profesionalizando la maternidad, y eso para mí eso es empobrecedor. Hay mujeres maravillosas que podrían tener hijos, pero no los tienen porque no serían lo que se espera de una madre. La maternidad es una experiencia intensa, como muchas otras. Puede ser un catalizador para crecer, mejorar y replantearte muchas cosas.

¿Qué tiene la maternidad para que se represente tanto en el arte? Hasta hace poco el arte era un camino para los hombres, porque es una actividad muy ególatra, y la maternidad agarra tu ego y te lo tira al suelo. Hay mujeres que han renunciado a la maternidad porque iba en contra de su desarrollo artístico. Ser madre es algo totalitario, ya que atraviesa todas tus actividades, pero también puede potenciar tu experiencia creativa. ¡Un niño es una fuente de inspiración! Yo soy afortunada y he podido vivirlo así.

¿Descubrió cosas de usted que no sabía gracias a la realización de las viñetas? Seguramente sí. Yo me veo dentro de ellas. La maternidad te mete en un lugar de la sociedad muy profundo, con mucha tradición y polvo. En ella hay demasiadas cosas estructuradas, y una quiere hacerse hueco, porque las madres forman parte de un colectivo muy cerrado.

Dice que sus ilustraciones siguen "una estética de las prisas". La estética está condicionada al día a día. Llegué a pensar que podría rehacer las viñetas, pero me negué. La forma corresponde al contenido porque esas viñetas las hice deprisa: llegaba una instantánea a mi cabeza y la dibujaba; o veía al niño, le sacaba una foto y lo dibujaba inmediatamente. Las ideas se escapaban, así que la práctica era urgente. En las ilustraciones se ve el recorte del papel, hay letras... Es todo muy efímero, fantástico.

¿Qué papel juega el espectador en su obra? En mi forma de trabajar, a pesar de que soy muy figurativa, nunca hay una idea preestablecida, un diseño. Las cosas van sucediendo y yo simplemente voy a su encuentro. Es un juego para mí: hay un viaje de ida y vuelta. Y, cuando todo encaja, sucede algo. En ese punto, cuando ya me siento vencedora y tengo la imagen que buscaba, entonces la dejo, la abandono; no la relamo. La participación del espectador se vuelve necesaria para terminar la obra, porque va a utilizar su propio bagaje cultural, familiar, histórico, social... Sus saberes los va a poner en juego.

Imagino que recibirá muchas interpretaciones interesantes sobre sus pinturas y dibujos... ¡Sí! Es interesante que un espectador me hable de mi obra. Se produce un nuevo punto de partida, y eso me interesa, porque reflexiona sobre lo que cree que yo quería decir, cuando en realidad está hablando de sí mismo. Las historias que me cuentan a partir de las imágenes suelen ser mucho más interesantes. Cuando eso sucede, es realmente muy satisfactorio.

Parece que hay cierto misticismo en sus obras, o, al menos, así se percibe en Tonal, ¿es así? ¡Es que yo soy muy mística! La experiencia creativa, si no te la crees, es solo una experiencia técnica, le estás quitando realmente lo abismal. En la exposición consigo el concepto o el discurso de lo que estoy contando con las obras a posteriori, cuando lo leo. Es una tontería tratar de domesticar el arte para hacerlo encajar en una idea preestablecida. A veces veo lo que pinté y digo: '¿Eso lo hice yo?'. Cualquier experiencia creativa toca lo inexplicable.

Representa muchos animales. ¿Qué importancia tienen en su trabajo? En mi vida personal tengo un gato, que no solo es mi mascota, sino un ser más de la familia. Lo admiro muchísimo, es como un maestro zen, tiene algo extraño. En mis cuadros aparece mucho, igual que otros animales domésticos, porque esa es la idea de Tonal: hay un animal con el que te acabas fundiendo. No sabes quién domestica a quién. Hay una enseñanza, un aprendizaje en ese diálogo, y el gato o el animal representa el contacto con lo mágico.

¿La pandemia ha afectado a su desarrollo artístico? A pesar de que en esa época tuvimos que estar en alerta, para mí fue bastante placentera. Pude dedicar tiempo, sin prisas, sin urgencias. Tengo el estudio al lado de mi casa, y mi hijo y yo nos dedicamos a trabajar mucho.

¿Está trabajando en nuevos proyectos? Participo mucho en el hacer cultural de mi barrio, Usera, y junto con otros artistas he presentado en Espacio Oculto una exposición colectiva por el Año Nuevo Chino. Pronto también haré una exposición sobre los volcanes, en el Espacio Nua. Estoy en un buen momento. La verdad es que me están pasando cosas muy positivas últimamente.