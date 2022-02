Elena es expulsada de 'Secret story' con casi un 86% de los votos

Telecinco emitió una gala de Secret Story presentada por Carlos Sobera este miércoles 2 de febrero. La gala terminó con la segunda expulsión de esta edición. Los nominados de la noche eran Rafa, Elena y Alatzne, pero esta última fue la primera salvada por el público.

Esto dejó a Elena y a Rafa para el final, y finalmente fue la sales consultant la expulsada. Y no lo hizo de cualquier manera: la audiencia la eligió para abandonar la casa de Guadalix de la Sierra con un 85,9% de los votos, siendo esta una de las cifras más altas en la historia de los realities en España.

El de la andaluza ha sido un concurso de tres semanas lleno de desencuentros con la concursante Carmen, pero también de pasión, pues comenzó un idilio con Alberto y rápidamente la pareja pidió una hora sin cámaras, aunque ambos mostraron diferencias a la hora de hablar de cultura general y geografía, cuestiones que ella consideraba imprescindibles y que Alberto no encontraba tan importantes.

La expulsión de la joven no le pilló por sorpresa ni a ella ni a varios de sus compañeros, que dijeron sin titubear que sería Elena. Esta mostró sus miedos ante la posibilidad de abandonar el reality desde que se supo nominada, pues temía que su familia no la apoyase. Y es que, su madre le pidió, en cuanto supo que entraría en el concurso, que no se liara con nadie.

Sin embargo, la exconcursante se marchó de la casa de los secretos tranquila, por que el presentador le contó que su madre se había puesto en contacto con el programa para dejar claro que apoyaba completamente a su hija.