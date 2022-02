Álvaro se declara a Carmen en 'Secret Story' y ella le rechaza: "Siento que la estoy perdiendo"

Este miércoles 2 de febrero, Telecinco emitió una nueva entrega de Secret Story: la casa de los secretos. Gran parte del programa, en el que se despidió Elena del reality con un abrumador 85,9%, se dedicó a los sentimientos que Álvaro dice estar desarrollando por su compañera Carmen.

Y es que, el hecho de que al entrar se declarara un estratega nato hace que, para colaboradores como Nagore Robles, su drama no sea creíble al 100%. Hace poco más de una semana, el último en llegar a la casa confesó en el cubo que la persona más importante del programa para él era Carmen y que comenzaba a gustarle, aunque daba por hecho que no tenía posibilidades con ella y apuntó que notaba mucha complicidad entre la cordobesa y Rafa.

Por parte de Álvaro, las señales y los comentarios fueron cada vez más evidentes y toda la casa se enteró de lo que sentía, incluida la propia Carmen. Esta, que tuvo claro desde el principio que no quería nada más allá de una amistad, compartió muchas bromas al respecto con Rafa mientras especulaba sobre qué podría haber llevado a Álvaro a poner toda su atención en ella.

Este no aguantó más y le declaró sus sentimientos a Carmen. "Ya lo sabrás, pero tengo sentimientos hacia ti y me gustas mucho, me importa más que te quedes tú aquí a que esté yo", dijo.

Lo hizo tras raparse la cabeza, ponerse sus mejores galas y titubear. Cuando por fin se atrevió a hablar con ella y en un diálogo en el que la tensión era palpable, la concursante le dejó claro que sus sentimientos no eran los mismos y mostró su preocupación por hacerle daño o que su relación cambiara, pues quería mantenerlo como amigo:

"Me ha descolocado, porque yo te veo como un súper amigo, quiero que todo continúe igual y que sigamos siendo súper amigos. Yo quiero actuar contigo con normalidad, sin que te ilusiones", respondió.

El aludido reconoció que no podría prometerle nada y que no podía evitar ilusionarse. En otro momento y en el cubo, el joven de desarmó completamente al contar lo ocurrido. Dijo que sentía que iba "a perder a Carmen", porque había desechado el último consejo que le había dado, que nominara con el corazón.

"Ella puede ganar sin estrategia, puede enamorar a los demás como lo ha hecho conmigo. Siento que ya la estoy perdiendo". También añadió que se sentía preocupado por si los compañeros manipulaban a Carmen, pues la consideraba mucho más inocente que los demás. Y estos no confían precisamente en la pureza de los sentimientos de Álvaro: Alatzne fue la primera en manifestar sus dudas sobre el supuesto amor platónico del joven.