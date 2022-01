Elena y Alberto protagonizan, delante de todos, el primer 'edredoning' de 'Secret Story'

No llevan ni dos semanas en la casa de Secret Story y Elena y Alberto ya se han dejado llevar... hasta el final. Aunque la pareja, surgida en los primeros días de reality, aseguró que quería ir despacio, lo cierto es que están dando pasos agigantados en su relación.

Tanto que ya han tenido el primer encuentro íntimo de la edición. Lo que habitualmente se llama hacer edredoning. Y lo han hecho ante los ojos de todos, ya que aún estaban las luces encendidas.

"¿Tú te crees que yo puedo estar tres meses así? Me gustas mucho, me pareces muy bonita", avisaba Alberto poco antes. Poco después, tras confesarse ambos lo mucho que se gustan, dieron rienda suelta a su pasión en la habitación rosa.

Como era de esperar, están siendo la comidilla del resto de los concursantes, que no acaban de creerse su relación.

Alberto y Elena se metieron debajo del edredón porque, efectivamente... tres meses no podían estar así 😂 #SecretNoche2 pic.twitter.com/yWllW2lGv2 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 23, 2022

"Yo ahí no veo ni atracción ni nada, yo creo que eran dos personas que no tenían su sitio en la casa y han dicho nos liamos por liarnos. No tendrán mucho tema de conversación", ha asegurado Carmen, una de las nominadas, tras enterarse de su encuentro íntimo.