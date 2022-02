El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da por hecho que quedan casi dos años por delante de legislatura en los que primará la "estabilidad" aunque el bloque de la investidura se pueda romper este jueves con la votación del decreto de reforma laboral. De hecho, ha sugerido que no planea convocar las elecciones generales hasta finales de 2023 o incluso principios de 2024, cuando termine la Presidencia española de la UE.

De momento, ERC y EH Bildu, partidos que facilitaron la investidura de Sánchez en enero de 2020, se mantienen en el 'no' a la convalidación de la reforma laboral y es más que previsible que uno de los proyectos más importantes del Gobierno de coalición saldrá adelante con el apoyo de Ciudadanos y los partidos minoritarios del Congreso.

Pero Sánchez ha asegurado este miércoles que "la estabilidad política está garantizada". En una rueda de prensa que ha ofrecido en Dubai, donde ha visitado el pabellón de España en la Expo 2022, ha reiterado que el “objetivo” del Ejecutivo es el de “culminar” la legislatura. Eso sí, ha añadido un matiz, pues ha asegurado que el fin del actual mandato llegará "una vez termine la presidencia de España en la Unión Europea", que asumirá por quinta vez el 1 de julio de 2023 y, por tanto, este mandato que se alargará durante seis meses, hasta el 31 de diciembre de ese año.

Con estas fechas, Sánchez podría plantear que las elecciones generales se celebraran incluso en enero de 2024. Las legislaturas duran, por norma general, cuatro años. La actual, tras celebrar las últimas generales el 10 de noviembre de 2019, se alargaría hasta el mismo día pero de 2023. Eso sí, la Constitución establece que las elecciones tendrán lugar "entre los treinta y los sesenta días desde la terminación del mandato", por lo que sería posible que los españoles fueran llamados a las urnas en un plazo que se podría alargar hasta el 10 de enero de 2024.

El bloque de la investidura "está en juego"

Con todo, para agotar la legislatura Sánchez deberá cuidar la mayoría de la investidura, puesto que los apoyos de Ciudadanos en los dos años de vida del Gobierno de coalición han sido puntuales. Quien alerta de que ese bloque "está en juego" es Unidas Podemos, socio de coalición del presidente. En estos términos se ha expresado el presidente del grupo parlamentario de UP en el Congreso y líder de los 'comuns', Jaume Asens.

A colación de la negativa de ERC a apoyar la reforma laboral, Asens les ha exigido "responsabilidad y sentido histórico" para no cometer "el error más grave de la legislatura". Además, ha señalado que ese voto en contra al proyecto del Ejecutivo "afectará" "al bloque de investidura". "Las confianzas quedan tocadas y eso pone en riesgo el rumbo que ha tomado hasta ahora la legislatura. Y eso es lo que nos preocupa", ha asegurado.

Con todo, Asens no ha sido el único en advertir de la posible ruptura del bloque de la investidura. También lo hizo esta misma semana Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso. En una rueda de prensa ofrecida este martes, dio por hecho que su formación y ERC se iban a desmarcar de la votación de la reforma laboral, lo que podría "dejar heridas abiertas". Es por ello por lo que señaló que si finalmente se produce esa ruptura deberán trabajar para volver a recomponer el bloque. "No queremos que ese bloque se resquebraje, y esperamos que el Gobierno no decida cambiar de rumbo por futuras contiendas electorales", explicó antes de subrayar que, con todo, la intención de Bildu es que la legislatura continúe "desde la izquierda y con valentía".

"Los ciudadanos quieren estabilidad"

El presidente también ha querido lanzar un mensaje a ERC y a Bildu. Desde Dubái, ha puesto como ejemplo la recién conseguida mayoría absoluta de su homólogo portugués, el también socialista Antonio Costa, para asegurar que "los ciudadanos quieren estabilidad".

En Portugal, Costa adelantó los comicios tras el rechazo de sus socios a sus Presupuestos y ha terminado mejorando sus resultados hasta poder gobernar en solitario. "Los ciudadanos quieren partidos que arrimen el hombro para lograr mejoras para la sociedad, que ha vivido tiempos muy duros de pandemia", ha señalado el Sánchez, que ha insistido en que "la ciudadanía, más allá de las ideologías, lo que busca es la estabilidad".