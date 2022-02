La confirmación de la ruptura del matrimonio de Anabel Pantoja y Omar Sánchez después de solo cuatro meses casados ha revolucionado a la familia Pantoja, cuyos miembros se han quedado completamente en shock al conocer la noticia. Tras el deseo de Kiko Rivera de que todo fuera una broma, Anabel confirmó la noticia en la tarde del pasado lunes.

Este martes, El programa de Ana Rosa no ha podido contar con la participación de Isa Pantoja en el Club Social, pero la joven sí ha contactado con el matinal a través de una videollamada pues, como ha señalado, acababa de salir de un examen y no había podido acudir al plató de Telecinco.

En un intento por ir al grano, Joaquín Prat ha preguntado, directamente, a Isa si sabía algo acerca de la separación de su prima, a lo que la joven ha respondido le "ha sorprendido mucho", pues Anabel había manifestado su deseo de trasladarse a Canarias pese a lo mucho que le gusta Sevilla.

Sin embargo, la joven ha señalado que había ciertos detalles de la pareja que no se le habían escapado. Así, Isa ha apuntado "No era muy lógico que después de haberte casado no te hayas ido de luna de miel y no hayas pasado las navidades con tu pareja". A partir de ese momento, Anabel habría intentado hablar con Isa para contarle la realidad de su matrimonio.

Isa ha afirmado que cree que por parte de su prima "no hay una tercera persona" y que, además, "han hecho bien en decir que se van a separar porque luego, si a partir de ahora viene alguien, van a decir que ha estado entre los dos". "Que yo sepa no hay nadie, ni por parte de Omar ni por Anabel", ha sentenciado la joven.