Ya surgieron rumores este fin de semana, pero este lunes Anabel Pantoja los confirmó en Sálvame: ha roto con Omar Sánchez cuatro meses después de casarse.

La influencer se ha visto obligada a pronunciarse después de que se desvelara esta información, aunque llevaba tiempo mal. Aun así, esto está siendo doloroso para ambos, pues ha sido un shock para los dos.

"He sido yo la que ha tomado la decisión, pero no existe una tercera persona por parte de ninguno de los dos", aseguró. "A la vuelta de Supervivientes veía todo muy dormido. Pero la que no he estado a la altura he sido yo".

"Nos distanciamos, teníamos nuevos amigos, nuevos proyectos. Creo que empecé a notar signos de aburrimiento. Pero él ha luchado lo más grande", reveló la sobrina de Isabel Pantoja.

Visiblemente afectada, Anabel contó todos los detalles en el programa al que regresó hace dos semanas "porque lo necesitaba". Pero quien parece también estar pasándolo mal es la otra parte, pues es evidente que rompen aún queriéndose.

Así lo ha demostrado Omar Sánchez en la madrugada de este martes, pues el canario parece estar teniendo dificultades para dormir. Por ello, subió un story a las 5.30 horas de la mañana muy revelador.

"Qué duro es a veces vivir, pero es preferible sentir. Aunque nos duela la verdad", es el mensaje que mandó, letra de la canción Qué bonito es querer de Manuel Carrasco.