Si el 2022 había empezado fuerte con nuevas y sorprendentes relaciones, parece que también hay cabida para rupturas. En este caso, la de Anabel Pantoja y Omar Sánchez 'El Negro'. Y nos ha pillado a todos por sorpresa. Anabel ha confirmado la ruptura en Sálvame Lemon Tea. "Entiendo que para vosotros haya sido un shock. Para mí lo ha sido".

"Llevo aquí dos semanas (en Sálvame) y ya lo habíamos dejado, y nadie se ha enterado. He sido yo la que ha tomado la decisión, pero no existe una tercera persona por parte de ninguno de los dos" ha querido desmentir Anabel de un plumazo. Y, en una pequeña entrevista con Jorge Javier Vázquez, ha querido despejar todas las dudas sobre la ruptura.

"Querría empezar diciendo dando las gracias al programa porque lo estáis haciendo muy bien y me estáis haciendo algo tan difícil fácil" ha comenzado diciendo Anabel. "A la vuelta de Supervivientes, veía todo muy dormido. Pero la que no he estado a la altura he sido yo".

"La boda se forma porque mi madre quiere venir. No llegamos en plenitud. Yo por mi parte... estaba en un 60%. Me cargué la boda al hombro" ha dicho Anabel, abriéndose en canal ante Jorge Javier. "A mí me pasó algo muy personal justo después de la boda y me marca. Y, pese a eso, seguimos pa'lante. Pero ya empiezo a notarme rara".

Anabel ha respondido a todas las preguntas de Jorge Javier, peliagudas o no. "Yo hablé con él y le dije que no pasaba nada, que nuestra relación estaba parada. Nos distanciamos, teníamos nuevos amigos, nuevos proyectos. Creo que empecé a notar signos de aburrimiento. Pero él ha luchado lo más grande. Eso sí, yo regreso a 'Sálvame' porque lo necesitaba".

"Mi madre lo está pasando fatal. Ella me ve sola y desprotegida, pero yo le he dicho que ni estoy sola ni desprotegida. He intentado contárselo a mi tía Isabel pero no he podido tener comunicación".

Anabel Pantoja en 'Sálvame Lemon Tea' MEDIASET

Belén Esteban apoya a Anabel

Belén Esteban ha aprovechado su participación en Sálvame para confirmar que ella ya lo sabía desde hacía un tiempo. "Anabel ha sido muy valiente. Somos amigas y me lo contó. Pero también voy a llamar a Omar, porque es un buen niño, y quiero decirle que estoy aquí para lo que necesite".

"Yo creo que Kiko Matamoros sabe cosas... y debería decírselas a Anabel en privado" ha añadido Belén, ya que Kiko ha afirmado que "habría gente alrededor de Anabel que querría aprovecharse de ella. Yo fuera de plató, la tengo mucho cariño, y me dolería mucho que alguien juegue con ella".