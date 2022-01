El goteo de informaciones de los últimos días sobre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, quienes la pasada semana anunciaban la "interrupción" de su matrimonio tras salir a la luz unas fotografías del ex duque de Palma con Ainhoa Armentia, una compañera de trabajo, han provocado que programas como Viva la vida hayan abordado este asunto en televisión.

Así sucedió este domingo, cuando Emma García se animó a compartir una anécdota con los colaboradores, que se encontraban debatiendo sobre los miembros de la Casa Real española. Y es que la presentadora del espacio de Telecinco confesó que había coincidido con Doña Sofía durante un viaje.

"Yo con la reina Sofía coincidí en un vuelo y era abuela, no estaba en su faceta de reina", explicó la periodista, dejando claro que la madre de Felipe VI se estaba desplazando en aquel momento de forma privada, con algunos miembros de su familia, y no en sus labores de representación.

"Yo con la reina Sofía coincidí en un vuelo y era abuela, no estaba en su faceta de reina"

La conductora del espacio de Mediaset se llevó una buena impresión de Doña Sofía, algo que también le sucedió a Terelu Campos. "Yo debí conocer al emérito en un mal día porque no me dio buenas sensaciones. Sin embargo, Sofía me enamoró, me encandiló", ha revelado la tertuliana este lunes en Sálvame.