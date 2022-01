Pillan a Cara Delevingne besándose con Sienna Miller durante una velada

El broche de oro para cerrar el primer mes del 2022 lo ha puesto Cara Delevingne: resulta que su gran amiga Sienna Miller y ella fueron vistas "besándose" en el Temple Bar de Nueva York este fin de semana, según han confirmado algunas fuentes a Page Six.

Resulta que este mediático dúo ha estado pasando una agradable velada, ocupando una mesa en la esquina del local de cócteles, durante el viernes por la noche. La modelo Sienna Miller (40 años) y la actriz, Cara Delevingne (29 años), "estaban juntas" y, no obstante, Cara también se besó con otro chico en su mesa.

"Eran como 'amigas fluidas'. Sienna se besó con un tipo alto, y luego se besó con Cara", dijo la fuente, señalando que la hermana de Delevingne, Poppy, de 35 años, también estaba allí. Y es que tampoco sería extraño que Sienna y Cara compartieran algo más que una duradera y bonita amistad, llegando a ser 'amigas con derecho a roce'.

"Fue como una noche de diversión", añadía la fuente. Ambas suelen mantener varios encuentros, siendo vistas, también, pasando el rato juntas en el mismo local por noviembre. Las dos mujeres ya tuvieron algunos encuentros similares hace años, allá por la Gala MET del 2013.

El famoso beso de Cara Delevingne y Sienna Miller, en 2013. INSTAGRAM/CARA DELEVINGE

"Son amigas desde hace años, y les gusta divertirse", comentaban al medio. Más allá de diversión, Cara y Sienna revolucionan las redes por cada interactuación que tienen. No solo por ese famoso beso que compartieron en la Gala MET de entonces, imagen que la propia actriz compartió en sus redes, sino por sus pequeños detalles en sus perfiles.

"Sienna Miller sigue a una sola persona en su cuenta oficial de Instagram, y ese es el Instagram privado de Cara Delevingne", comentaba hace poco en redes una cuenta fan. No obstante, parece que eso ha cambiado y en ambas cuentas, Sienna Miller hates the internet y la suya oficial, ya sigue a otros perfiles.

CURIOSIDADE: A Sienna Miller segue apenas uma pessoa em sua conta oficial no Instagram, e é o Instagram privado da Cara Delevingne. ✨ pic.twitter.com/HqpVX3Zjv3 — Portal Delevingne BR (@portalcaradbr) January 17, 2022

Curiosidade: Achamos uma conta no Instagram, que a Cara segue, chamada "Sienna Miller odeia a Internet — Por Cara porque já era hora."



Aparentemente a conta foi criada pela Cara há alguns meses, e é administrada por ela, já que a Sienna não gosta de redes sociais. pic.twitter.com/VbXrF9IblR — Portal Delevingne BR (@portalcaradbr) January 5, 2022

Hace unos meses, además, las dos pasaron una jornada contemplando un partido y, por supuesto, no tardaron en llover las fotos por las redes. Aunque Miller no es la única amiga famosa con la que Delevingne ha intimado recientemente. Ella y su vieja amiga Selena Gomez, de 29 años, se besaron en la mejilla para 'la cámara de besos' en el partido de los New York Knicks del Madison Square Garden, justo en noviembre. Aunque es bien sabido que lo de estas dos actrices es, hasta la fecha, solo una buena relación de dos amigas.

Como sea, ambas suelen tener grandes muestras de afecto que no cambian con el paso de los años y, ante la duda, varios usuarios coinciden en lo mismo: "Por favor, decidme que Cara Delevingne está saliendo con Sienna Miller. Lo necesito para este 2022".