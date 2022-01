'La Casa Gucci': La escena de sexo entre Lady Gaga y Salma Hayek que fue eliminada del metraje final

Lady Gaga es la absoluta protagonista de La Casa Gucci. Tanto se involucró en la película de Ridley Scott, en la que da vida a Patrizia Reggiani, que incluso pidió ayuda psiquiátrica durante el rodaje ya que el papel sacó su faceta más de Método. Ahora, mientras recibe nominaciones de cara a la temporada de premios, la estrella ha desvelado que hubo cierta escena de sexo que no llegó al metraje final del filme. Y no, no la compartía con Maurizio Gucci (Adam Driver).

La secuencia en cuestión tenía como protagonistas a Patrizia y Giuseppina "Pina" Auriemma, una vidente televisiva interpretada por Salma Hayek que se hacía amiga del personaje de Gaga y planeaba con ella el asesinato de Maurizio Gucci.

"Hay toda una parte de esta película que no habéis visto, donde Pina y yo desarrollamos una relación sexual", ha contado la cantante y actriz (vía Screen Rant): "Vale, sí, el montaje del director, quién sabe. Pero esto es una prueba de lo que Ridley Scott es como director, porque nos permitió ir ahí. Recuerdo estar en el set de rodaje con Salma y decir: 'Así que, después de que Maurizio muera, tal vez... ¿se pone caliente la cosa?".

Salma Hayek ha confirmado vía Uproxx que las palabras de su compañera son ciertas, que no bromeaba, y ha lamentado que el público no haya llegado a ver todo lo que se quedo en la sala de montaje.

Aunque de momento no sepamos a qué se debió la eliminación de esta escena de la película, es posible que la razón fue simplemente su duración. La Casa Gucci dura 2 horas y 38 minutos, por lo que es probable que varias subtramas desaparecieran para no alargar más el filme.

Recordemos que Scott tiene la buena costumbre de lanzar los montajes del director de sus películas, como ha hecho en Alien, Blade Runner o El reino de los cielos, por lo que tal vez en un futuro no muy lejano podamos ver la escena en cuestión, tal y como apunta Lady Gaga.

