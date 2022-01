Jared Leto quiere hacer una precuela de ‘La Casa Gucci’ junto a Al Pacino

De las dos películas que Ridley Scott estrenó el año pasado, sin duda fue La Casa Gucci la que acaparó más titulares, debido a la cantidad de circunstancias rocambolescas en las que veía la luz. Además ha ido en taquilla considerablemente mejor que El último duelo (uno de los grandes batacazos de 2021), pero lo que ahora ha de interesarnos son los múltiples elementos que ha recabado la atención del público: desde la esforzada interpretación de Lady Gaga al extrañísimo tono de la película, pasando por la furibunda reacción que ha causado entre quienes estuvieron involucrados directa o indirectamente en los acontecimientos que narra. Y luego está lo de Jared Leto.

El intérprete de Joker en Escuadrón suicida nos tiene acostumbrados a actuaciones que parecen requerir de un comportamiento deleznable en el set, pero con La Casa Gucci ha alcanzado nuevas cotas de extravagancia. Su caracterización como Paolo Gucci era chiflada hasta el extremo de apenas parecerse al verdadero Paolo Gucci, y la sobreactuación consiguiente ha sido ampliamente debatida. Lo que no quita que la opción de ganar un Oscar a Mejor actor de reparto (repitiendo la victoria de Dallas Buyers Club en 2013) sea perceptible, y ya le esté llevando a entrevistarse con los medios. El último, The Jess Cagle Show, donde reflexionó sobre su trabajo en La Casa Gucci.

También se deshizo en elogios hacia Al Pacino, que en el film de Scott interpreta a su padre Aldo Gucci. Su tensa relación es vital para el argumento de La Casa Gucci, pero Leto cree que daría incluso para otra película: una precuela de la que ya baraja título. “Me encantaría hacer una precuela de La Casa Gucci. Just the Two of Us, podríamos titularla”, afirma Leto, que considera a su compañero de reparto “uno de los mejores actores del mundo”. Durante el encuentro también refirió cómo fue la primera vez que Pacino le vio con esas pintas en el set, con su sobrepeso y sus capas y capas de maquillaje.

“El primer día de rodaje no sabía que era yo, así que me acerqué a él y le dije, ya sabes, ‘hola’. Y no me hizo caso. Pensó que era un bicho raro italiano que intentaba hablar con él o conseguir su autógrafo o algo así”, cuenta. “Me acerqué a él dos o tres veces y finalmente alguien le susurró ‘Ese es Paolo, el que está ahí abajo es Jared’. Y él dijo ‘mi hijo, mi hijo’, y se cayó de culo. Estaba asombrado”. Que Pacino no le reconociera fue para Leto una señal de que había conseguido metamorfosearse con el personaje, y cree que esto le dio una gran confianza al equipo. “Si Al puede creer en este tipo, todos podemos”, sintetizó.

Las críticas de La Casa Gucci han sido irregulares, pero su éxito en taquilla paralelamente a su posible presencia en los Oscar podrían facilitar la coyuntura que busca Leto, dando pie a una película que indague en la relación de Aldo y Paolo Gucci. ¿Estará Pacino por la labor?

