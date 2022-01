Georgina Rodríguez y sus primeras citas con Cristiano Ronaldo: "Apareció un hombre guapísimo de casi dos metros"

Georgina Rodríguez está celebración: con la alegría de su cumpleaños, acaba de estrenar su nueva serie para Netflix. Y es que la empresaria ha desvelado algún que otro detalle de su vida que ha conquistado a sus seguidores, sobre todo, las pequeñas pinceladas que ha dejado ver sobre su romántica convivencia junto a Cristiano Ronaldo.

Toda una historia de amor que comenzaba con Georgina como dependienta en una tienda de lujo en Madrid. Entonces, Cristiano acudió a comprar mientras ella atendía, saltaron chispas, comenzaron a mensajearse y acudir juntos a eventos... Y el resto es, ahora, historia de Netflix.

"Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos", comentaba ante las cámaras.

Georgina no podía dejar de fijarse en lo atractivo que le parecía: "Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza. Empecé a atenderle en Gucci y un día me escribió que tenía un evento que si iba a estar. Y le dije que sí que me pasaría".

Empezando por las primeras citas, Georgina ha hecho hincapié en el transporte del famoso portugués, de cuando le recogía de la tienda: "Yo llegaba en autobús y me iba en Bugatti". Y no solo queda ahí, sino que la propia ha hecho mención de sus abundantes lujos como, por supuesto, el avión privado que posee y con el que realiza viajes junto al futbolista o junto a sus amigos. "Ahora puedo viajar a los mejores sitios del mundo sin preocuparme por pagarlo", añadía.

Lujos que, no obstante, tampoco evitan que siga comprando boletos para ganar algún buen premio: "Me gusta jugar a la lotería porque siempre sueño que me toque". Y, entre sus sueños, la propia Georgina menciona un paso por el altar de la mano de su pareja y fiel compañero.

El propio Cristiano Ronaldo tiene una entrevista en el documental de su chica, donde asegura que la boda va a pasar, pero que aún habrá que esperar. Georgina Rodríguez, asimismo, confiesa la ilusión que tiene de contraer nupcias con el futbolista y se mantiene a la espera de que se lo proponga. Quién sabe, tal vez haya una emotiva sorpresa reservada tras este gran final de temporada.