Un fan de Taylor Swift, detenido tras estrellar su coche en el edificio de la cantante en Nueva York

En abril del año pasado, un fan de Taylor Swift se colaba en casa de la artista en Manhattan y, tras el allanamiento de morada, era, obviamente, detenido. Como la historia es cíclica, y eso incluye a las celebrities, este 2022 también ha comenzado con un extraño evento que envuelve a un fan y al edificio de Nueva York en el que se queda Swift cuando va a La Gran Manzana.

Tal y como explican desde el portal TMZ, un hombre ha estrellado su coche contra la planta baja del bloque donde se encuentra la casa de la autora de éxitos como Shake It Off o All Too Well. Fuentes policiales han revelado que el perpetrador del siniestro ya sido detenido, pero que antes de ello condujo el coche en dirección contraria por la calle donde está el edificio y que luego dio marcha atrás hasta golpear el edificio.

"Nos han dicho que el tipo salió del vehículo y se dirigió al telefonillo, tratando de arrancarlo de la pared... Mientras murmuraba cosas ininteligibles sobre Taylor. Como se ha podido comprobar, los cables del intercomunicador sobresalen en todas direcciones", ha explicado una fuente al citado medio.

"Nos han confirmado que alguien llamó al 911 y que, cuando llegó la policía de Nueva York, los oficiales de policía detuvieron al hombre y lo llevaron a un hospital cercano presumiblemente para una evaluación psiquiátrica. Nos dijeron que se enfrenta posibles cargos por conducción temeraria y conducta criminal. Los policías aseguran que el hombre estaba borracho", ha agregado el informante.

Por el momento se desconoce si la estrella estadounidense, de 32 años, se encontraba en dicho domicilio en el momento en el que ocurrieron los hechos. Por su parte, el portal de noticias ha subido un vídeo a su canal de Youtube en el que se puede ver cómo quedó el telefonillo del edificio después de que el hombre intentase despegarlo de la pared.