Georgina Rodríguez se ha convertido en una de las principales protagonistas de los titulares tras el estreno de su docureality en Netflix, Soy Georgina. Ya antes de la emisión, algunos miembros de su familia arremetieron hacia ella por su distanciamiento y le echaban en cara ciertos detalles feos con ellos y, de hecho, Sábado Deluxe entrevistó a Patricia, una de sus hermanas.

Sin embargo, su formato, que no ha estado exento de polémica ni en su promoción, también ha recibido multitud de opiniones diversas de espectadores que ya lo han visto. Y, aunque ella hace oídos sordos a las críticas, lo cierto es que una influencer ha comentado que hay cosas que se muestran en su serie documental que no son tal y como las cuenta.

Sandra Garaizar ha asegurado que fue vecina de ella en la calle de Cartagena de Madrid, en el barrio Guindalera. "Es cierto, vivía allí, era vecina mía", ha sostenido. "Habla como que era una casa de 300 euros... Lo pone todo como si tuviese más problemas económicos de los que tenía".

Según la creadora de contenido, Soy Georgina no mostró la realidad de su pasado, al menos con lo que respecta a su casa: "La casa es un estudio que estaba muy bien, tenía piscina en la azotea, plaza de garaje, era un estudio pequeñito pero estaba superbien. Y ella lo pone todo supertrágico. Luego las imágenes se las graban en otra casa, no en esa".

Publicación de agosto de 2016 de Georgina Rodríguez en Instagram. INSTAGRAM

De hecho, Sandra Garaizar, como prueba de lo que contaba, ha mostrado una foto de Instagram de la pareja de Cristiano Ronaldo de agosto de 2016: "Esta era nuestra piscina de la azotea. Creo que se ha intentado hacer ver que tenía más necesidades económicas de las reales".

Por todo ello, la influencer considera que el docureality la mostraba "muy forzada y nada real". "Estaba como muy preparada, fría. Al final no he terminado de saber quién es o cómo es", ha opinado. "Todo estaba superguionizado y no le ha venido bien a ella, porque no la hemos conocido de verdad".

"Con esto no digo que ella sea mala o buena persona, simplemente que yo no la he llegado a ver y que me parecía casi todo un papelón", ha concluido.