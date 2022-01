La familia de Georgina Rodríguez la critica duramente justo antes del estreno de su documental: "Es malvada"

La influencer Georgina Rodríguez dio el salto a la fama tras empezar su relación con el futbolista Cristiano Ronaldo y, desde entonces, su vida ha cambiado completamente: de ser dependienta a vivir rodeada de lujos. Por eso, ha querido tomar la palabra y hablar de su día a día en Soy Georgina, un documental de Netflix.

Sin embargo parece que este ascenso meteórico de la joven no ha gustado a todo el mundo, especialmente en su familia, y han lanzado duras acusaciones contra ella. En primer lugar, su tío Jesús Hernández, quien la ha calificado de "malvada" en el medio The Sun.

En concreto, la acusa de no haber tenido contacto con ellos en los últimos años a pesar de que asegura que él ayudó a criarla cuando su padre estuvo en la cárcel durante 10 años por tráfico de drogas. "Nunca le he pedido nada, pero solo nos ha llamado una o dos veces desde que está con Cristiano", ha lamentado.

Asimismo, asegura que escribió al deportista por Facebook para advertirle sobre ella: "Le he dicho: 'Tienes a la mujer más malvada a tu lado'". Su enfado hacia su sobrina se intensificó cuando supo que no le había avisado de la muerte de su padre: "No sé por qué Georgina no nos lo contó. Traté de comunicarme con ella".

Del mismo modo, su hermana Patricia también se ha mostrado muy dolida con ella, especialmente porque le pidió como favor para el cumpleaños de su hijo que Cristiano le firmara una camiseta y ella se negó. Por tanto, se mostró muy decepcionada y desveló que no entendía la actitud de Georgina.

Por el momento, ella no se ha pronunciado al respecto ni ha respondido a las acusaciones de sus familiares y se está centrando en el próximo estreno del documental el 27 de enero, día de su 28 cumpleaños.