De sus mejores frases a sus íntimas amigas: así es el 'reality' de Georgina Rodríguez

Casi 30 millones de personas siguen sus pasos día a día si atendemos únicamente a sus seguidores en Instagram -no está de más recordar que, hoy por hoy, ha superado a Ester Expósito y es la española con más followers del planeta-. Si sumáramos quienes quieren conocen la vida de su pareja, Cristiano Ronaldo, los números dejan boquiabiertos a cualquiera. Entre todos ellos, muchos deben de tener Netflix o se lo harían, pensaron desde el gigante del streaming, si se produce un reality a imagen y semejanza del que han hecho otras megainfluencers como Kim Kardashian o Chiara Ferragni. Y ese show ha llegado: Soy Georgina, el programa propio de Georgina Rodríguez, ya está en la plataforma, y se ha estrenado el día de su 28º cumpleaños, este jueves 27 de enero.

En el reality se puede ver a Georgina decir las frases que uno espera que alguien en su situación diga: desde un lógico "Gracias al amor ahora mi vida es un sueño" o un "Sé lo que es no tener nada y sé lo que es tenerlo todo" hasta otros que tienen que ver con sus gustos personales ("Me gustan las joyas con un chándal; hay quien no lo entiende, ya lo entenderá" o "Muchas veces me han intentado cambiar mi estilo, pero si no me siento yo no me lo pongo porque no me gusta ir insegura") o con su nuevo lifestyle: "El jet me facilita mucho la vida".

La joven aragonesa, aunque nacida en Buenos Aires, no tiene problemas en definir el yate en el que veranea como su "segunda casa", rememorar cómo iba al trabajo en autobús y volvía a su casa en un Bugatti cuando comenzó a salir con su pareja o la manera en la que se perdía en la casa del astro portugués en esos primeros compases de un idilio que ya ha superado el lustro: "Intentaba ir a la cocina a por agua y, de repente, no sabía cómo volver y tardaba como media hora en encontrarlo de lo grande que es".

En varios medios como Vanitatis o El español vieron en primicia los primeros episodios en primicia y destacan que es complicado ver a la exbailarina y dependienta en solitario: siempre está rodeada. "Georgina es muy familiar. También con sus amigos, su otra familia", llegan a decir de ella.

Y es lógico que lo sea con sus hijos, dado que pronto van a tener seis: el niño y la niña que están por llegar, más Alana, que vino al mundo en 2017 y que era la primera hija de Georgina y la cuarta de CR7, quien tenía otros tres concebidos mediante vientres de alquiler: Cristiano Jr, en 2010, y los gemelos Eva María y Mateo, también 2017. "La paz que necesito está con Cris y con nuestros hijos", afirma en un momento dado, así como que, en su papel de madre, es "tremendamente amorosa y un poco blanda": "Conmigo mis hijos pueden hacer lo que quieran; los amo tanto que soy incapaz de ponerme estricta con ellos".

Sin embargo, mientras que otra parte de la familia se siente despechada (solo hay que ver las declaraciones de su tío, Jesús Hernández, que tacha a la influencer de "malvada", y de su hermana Patricia, que no entiende por qué se negó a que su novio le firmase una camiseta), Georgina tiene esa "otra familia", la cual comienza con los dos guardaespaldas de más de metro noventa con quienes, asegura el portal de El Confidencial, "guarda una relación extraordinaria" y los cuales "no se separan de ella ni un momento".

Pero además está rodeada de grandes amistades que ha ido labrando en estos años y en quienes se apoya tanto a nivel empresarial como emocional. Como Ramón Jordana, su mánager desde que él mismo se puso en contacto con ella una vez salió a la luz su relación con el futbolista, ofreciéndole la mejor propuesta de entre todas las que recibió aquellos días, tal y como ella detalla.

Un hombre para todo, responsable del departamento de Special Bookings de la agencia Uno Models, que es capaz de organizarle desde los vuelos que precisa hasta sus visitas a los mejores atelieres del mundo como el que realiza en la propia serie al de Jean Paul Gaultier en París. Un invisible pero imprescindible en su séquito al que le pide consejo para sus estilismos en las alfombras rojas o las marcas con las que colabora.

Y luego están, por supuesto, Las Queridas. Así se llama el grupo de WhatsApp que tiene con sus mejores amigas. A la cabeza está Elena Pina, de quien nunca se separa: hacen la compra juntas, quien le ayuda con sus hijos y quien le ayuda a tener los pies en la tierra.

Pero hay que contar con el resto del grupo que "se apunta a un bombardeo", según explica Vanitatis. Ahí encontramos a Mamen Morales, con quien trabajó en una tienda de alta joyería, Julia M.M .Salmeán, a quien se llevó al Festival de Cannes, Sofía Mezquida e Iván García, siendo este un antiguo compañero trabajador de Massimo Dutti y también conocido amigo de Alba Carrillo y colaborador de Ya son las ocho.

"Siempre intento llevar a todos los viajes a alguna de mis amigas para que puedan vivir un poco de lo que yo vivo", declara Georgina, quien remata este peculiar grupo con una de las personas más importantes de su vida: su hermana Ivana, su mejor consejera.