El segundo de los investigados por la desaparición de Esther López también es vecino de Traspinedo

El segundo de los investigados con motivo de la desaparición de Esther López de la Rosa, la mujer de 35 años vecina de Traspinedo cuyo paradero se ignora desde el pasado día 12 de enero, es también vecino del citado municipio vallisoletano y uno de los que, supuestamente, estuvo con ella la noche en la que fue vista por última vez.

Se trata de C.L.G, quien antes de pasar a la categoría de investigado a partir del miércoles por la tarde, cuando declaró asistido de letrada de oficio en la Comandancia de la Guardia Civil, en la Avenida de Soria de Valladolid, ya lo había hecho anteriormente en otras cinco ocasiones como testigo e incluso había participado en las batidas realizadas en el pueblo en busca de Esther, según informaron fuentes de la investigación.

El otro investigado, 'El Manitas', se encuentra en libertad desde el viernes, aunque la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid impuso a R.G la obligación de no salir de la provincia de Valladolid sin autorización, la retirada del pasaporte-para asegurar que no abandona España-y la necesidad de firmar todos los días y notificar cualquier cambio de domicilio.

El detenido, según fuentes jurídicas, no pudo reprimir sus lágrimas de alivio al oír al acusador público que no iba a pedir prisión provisional para él sino su puesta en libertad, medida que se interpreta en clave de que las pesquisas realizadas hasta ahora por la Guardia Civil no han podido incriminar de forma fehaciente al sospechoso en la desaparición de Esther López.

Última 'macrobatida'

Este sábado 29 la Guardia Civil organizó otra 'macrobatida' en la que se peinó la zona oeste del lugar en el que desapareció la señal del móvil de López, con la participación de unas 600 personas entre agentes de la Guardia Civil, voluntarios de Cruz Roja, de Protección Civil y cientos de vecinos de Traspinedo, aunque no se encontró ningún indicio.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Emilio Álvarez, comunicó este domingo que no estaban previstas más batidas porque ya se han registrado lo suficiente las zonas marcadas. De esta forma la Guardia Civil continuará la búsqueda con sus propios medios aunque no se descartan hacer más batidas "si fuera necesario".