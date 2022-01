Cada día que pasa hay una nueva noticia relacionada con Antonio David, Olga Moreno y Marta Riesco. La relación más interesante y sorprendente de este 2022 (con permiso de Urdangarin y Ainhoa Armentia) no gana para disgustos. Pero esta vez ninguno de los implicados ha tenido la culpa.

Sálvame abría su programa este viernes informando de una última hora: se había producido un incendio en el edificio donde viven Olga Moreno y Rocío Flores (y, supuestamente, también Antonio David). A las 16.15 horas se ha declarado un incendio en el edificio, en Málaga, y han tenido que desalojarlo a toda prisa.

Por suerte, el incendio se ha producido en el cuadro eléctrico del portal y no ha habido que lamentar daños materiales o personales en el resto de viviendas del edificio, pero todos los inquilinos han tenido que abandonar sus casas, entre ellos, Rocío Flores y Olga Moreno. Aunque no ha habido noticias de Antonio David, por lo que se entiende que no se encontraba en el edificio en el momento del incendio.

De hecho, aún no está claro si Antonio David sigue viviendo con su expareja o está en casa de Marta Riesco, su actual novia.