Rocío Flores para en directo el cabreo de Antonio David con la prensa: "¿Esto va a salir en 'Sálvame'?"

Este lunes, Rocío Flores se sometió a una operación de pecho, tal y como ella misma confirmó. Y, en un momento así, su padre no dudó en estar con ella para ayudarla y apoyarla.

Según informó Kiko Hernández, se intervino en un hospital de Madrid y, tras recibir el alta, se marchó a Málaga con Antonio David. Pero, en uno de esos momentos en los que estaban juntos, los reporteros les abordaron para hacer algunas preguntas, tal y como mostró Sálvame.

Ambos fueron directos al coche que les recogía fuera e intentaron evitar por todo lo posible a la prensa. Y, de hecho, el exguardia civil, por la situación médica de su hija, pidió que no se acercaran mucho a ella.

Sin embargo, tras entrar ella al coche, una reportera le preguntó que qué le parecía que le llamaran "el penas", mote especialmente utilizado por Jorge Javier Vázquez en su programa. En ese momento, Antonio David se giró y habló a los periodistas allí presentes.

AD: “¿esto va a salir en Telecinco?”



Kiko Hernández: “sí, donde trabaja tu churri y donde trabaja tu hija. Los que te dan de comer”@Kiko_Hernandez está hoy que se sale👏🏼👏🏼👏🏼 #yoveosalvame pic.twitter.com/w68wxZ8ad0 — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) January 27, 2022

"Oye, una cosa. ¿Puedo hablar? ¿Me vais a grabar? ¿Esto va a salir en Telecinco? ¿En Sálvame va a salir también?", preguntó muy decidido. Pero entonces, Rocío Flores abrió la puerta del vehículo para dirigirse a él y frenarle en seco: "Papá, vámonos".

"No, déjame que voy a decir una cosa", rebatió él. "No, no, no. Vámonos te digo", insistió ella, provocando un sencillo "vale" de su padre, que reculó y se metió en el coche para marcharse sin decir nada.

En Sálvame, los tertulianos comentaron este vídeo y Kiko Hernández estalló: "Dice '¿esto va a salir en Telecinco?'. ¡Sí, donde trabaja tu churri y tu hija! ¡Para Telecinco, que les está dando de comer! Que yo sepa, YouTube no les da de comer".