Rocío Flores confirma su operación de pecho: "Tenía muchísimas ganas"

Rocío Flores ha anunciado este martes que se ha sometido a una operación de pecho. Una noticia que Kiko Hernández había contado unas horas antes en Sálvame, pero que la influencer no había comunicado todavía.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa ha publicado una serie de stories en Instagram para agradecer las muestras de cariño por parte de sus seguidores, que le han preguntado por este tema tras el anuncio en Telecinco.

Ya en casa y recuperándose de la intervención, la joven ha contado que tenía "muchísimas ganas" de pasar por quirófano, aunque no ha especificado si se ha sometido a un aumento de pecho, tal y como desvelaba Hernández.

"Todo está bien, todo ha salido genial. Me he operado el pecho", ha explicado, asegurando que próximamente dará más detalles "de todo el proceso". "Estoy en reposo, un poco dolorida, pero todo ha salido muy bien. Muchas gracias a todos los que me habéis mandado un mensaje", ha sentenciado.

Según han informado en Sálvame, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco se ha desplazado hasta Málaga junto a su padre tras recibir el alta en el hospital.

Belén Esteban ha añadido que ella tenía información de que era una operación de boca, mientras que Jorge Javier Vázquez ha afirmado que lo que él sabía era que quería recolocarse el pecho. "A mí es lo que me dice el equipo médico", ha insistido Hernández.