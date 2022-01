Marta Riesco ha acaparado todos los titulares -con permiso de Urdangarin- desde que se confirmara públicamente su relación con Antonio David y, por mucho que continúe diciendo que ella es periodista y no es un personaje del corazón, parece que esto le está afectando personalmente.

Buena prueba de ello es la conexión en directo que tuvo el pasado martes con Sálvame, donde le dio tiempo a pedir respeto a María Patiño y Terelu Campos y también se atrevió a enzarzarse duramente con Anabel Pantoja y decirle que la va a demandar.

Este miércoles, habló sobre este enfrentamiento en Ya son las ocho y aclaró que los rumores de crisis con el exguardia civil son una "tontería". Sin embargo, los reporteros de Europa Press la captaron esa misma noche saliendo junto a su madre de la Clínica López Ibor de Madrid, especializada en salud mental.

En declaraciones a los periodistas, ella rechazó la oferta de trabajo que le hizo Jorge Javier Vázquez. "Siempre voy a trabajar aquí porque me tratan fenomenal y me quieren mucho", aseguró. "Estoy muy contenta, me quieren mucho, me respetan mucho y no puedo estar en mejor sitio, la verdad. Así que de momento no. Nunca puedes decir nunca en la vida, pero no".

Sin embargo, parece que su visita a este centro psiquiátrico tiene un porqué, y es que la reportera no estaría pasando por sus mejores momentos y ha decidido pedir ayuda. De hecho, ella misma ha confirmado a Look que ha pedido la baja laboral: "No estoy bien [...] Sí, he parado".

"Veo que en la tele se siguen cebándose y riéndose", se lamenta, dolida por el trato de determinados programas. "El acoso al que me estoy viendo sometida desde hace 15 días. El acoso y derribo", declara, refiriéndose al motivo de su visita a la clínica.

"Me gustaría que denunciaríais públicamente el acoso y derribo desde el día que dije que estaba enamorada de Antonio David Flores, todo lo que se me ha hecho hasta el día de hoy", pide al citado medio. "¿Qué puede hacer a una chica como yo, que estaba feliz hace 15 días diciendo que estaba enamorada, para tener que estar sin ir a trabajar? Os pido que os planteéis todo lo que se ha dicho de mí".

Curiosamente, ella trabaja en dos de los espacios que ocupan la parrilla de Telecinco cada día, El programa de Ana Rosa y Ya son las ocho, por lo que es más que probable que el formato que esté en su punto de mira sea Sálvame, del que ya tuvo alguna que otra palabra: "Sé lo que hace ese programa conmigo".