La relación entre Marta Riesco y Antonio David Flores ha generado un gran revuelo en el clan y, aunque aún se desconoce si Olga Moreno y el exguardia civil formalizarán su divorcio, lo cierto es que Rocío Flores trata de apoyar a ambos de la mejor manera posible.

Así, se ha podido ver cómo la joven acudía a una revisión por su operación de pecho acompañada de su padre, que pedía a los reporteros que tuvieran cuidado con su hija por si, sin querer, le daban algún golpe. Aunque Rocío no quiso hacer declaraciones y no pronunció ni una sola palabra dirigida a los reporteros, sí tuvo que pararle los pies a su padre cuando le preguntaron acerca de las declaraciones en las que Jorge Javier Vázquez le llamó "el penas".

Tras la emisión del reportaje, Antonio Rossi ha señalado que, además, el exguardia civil había criticado a algunas personas de Telecinco y también contra algunos colaboradores de El programa de Ana Rosa. Además, el periodista ha agregado: "Es increíble que alguien pueda decir que hay programas que acosan a las mujeres cuando él es un infiel, que engaña a su mujer, y que monta una vida paralela sin haber puesto fin a su matrimonio".

Por su parte, Marisa Martín Blázquez ha señalado que no hay ninguna intención por parte de Olga ni de Antonio David de llevar a cabo el divorcio. "En este momento, no está en su pensamiento hacer papeles", ha señalado la colaboradora del matinal, que ha señalado que la ganadora de Supervivientes le ha confesado que "cada uno puede hacer su vida como quiera porque ya no son pareja".