Se están ultimando los preparativos para la segunda semifinal del Benidorm Fest este jueves 27, y esa noche, entre otros artistas, Rigoberta Bandini deleitará a su público con su tema, Ay mamá. Una canción que ya está siendo utilizada incluso para la promoción de series tan referentes como el documental de Rocío Carrasco.

La propia artista desconocía que su tema iba a sonar en los vídeos promocionales de la docuserie, así que se ha mostrado tan sorprendida como encantada.

"Me escribió una amiga preguntándome por esto, y no lo sabía. Es muy fuerte, no paran de ponerla en Telecinco. Me parece guay que sea para esto. Si fuera para otra cosa, a veces da más pereza, pero el documental de Rocío es algo que me parece importante", ha confesado para VerTele.

Rigoberta Bandini (Paula Ribó) considera "necesario apoyar" la voz de Rocío Carrasco porque "representa muchas voces", por eso mismo, la artista de 31 años se ha sentido más que orgullosa.

"Su historia me conmueve, estoy al 100% con ella, y que la canción forme parte de su historia me pone muy contenta. Además, su madre, Rocío Jurado, para mí era la reina de España", ha añadido, explicando la cercanía hacia esta referente.

Tonight a disfrutar y a votar yes we can💗 pic.twitter.com/xwGfPPh2u2 — Rigoberta Bandini (@rigobandini) January 27, 2022

En sus últimas horas de preparación, Rigoberta también ha aprovechado sus redes para agradecer el enorme cariño y apoyo que está recibiendo, además de alentar a sus seguidores para que voten su candidatura y pueda cumplir su objetivo de llegar a la gran final del sábado. Por el momento, habrá que estar pendientes para ver cómo se desenvuelve en la segunda semifinal de la semana.