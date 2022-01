Pilar Rubio vuelve a 'El Hormiguero' con un 'look' muy very peri que llevaría Carrie Bradshaw

Desde que Pantone nombró al very peri como color del 2022, las firmas de moda no han perdido el tiempo para sacar prendas con este particular tono de morado, convirtiéndose en tendencia.

Las influencers se han hecho eco y han elevado este color al máximo con looks actuales protagonizados por él, como Pilar Rubio. Desde que la mujer de Sergio Ramos se mudó a París, le presta mucha más atención a la moda y nos regala estilismos dignos de salir en Emily in Paris.

Durante su aparición de anoche en El Hormiguero, Pilar ha encontrado la inspiración en la ficción televisiva, en concreto en Sexo en Nueva York, con un look que podría haber llevado la mismísima Carrie Bradshaw.

Si bien a la colaboradora le gusta apuntarse a todas las tendencias del momento y explicarlas en su sección, ayer sorprendió con un color que nadie fue capaz de identificar. "Malva", "lila", "violeta" y "morado" fueron algunas de las respuestas que obtuvieron, sin embargo, Pilar tuvo que especificar que se trataba del very peri.

Para presentarlo a su público, no se le ocurrió mejor opción que un total look con detalles en negro, tomando como referencia el estilismo de Sarah Jessica Parker en el primer capítulo de And Just Like That..., la nueva secuela de Sexo en Nueva York, en el que la actriz lleva puesto un casquete.

El vestido, por otro lado, tiene firma made in Spain, creado por la marca Amateur, cuyos diseños ya hemos visto con anterioridad en el programa de las hormigas con Tamara Falcó y Nuria Roca. Su estilo camisero ajustado a la cintura con un cinturón y el volante ancho en la zona baja de la prenda le dan ese toque vintage y chic que siempre llevaba Carrie Bradshaw. Sin duda, una buena elección para seguir las últimas tendencias.