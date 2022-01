Pilar Rubio hace honor a su apellido y presenta su nuevo 'look' en 'El hormiguero'

Este miércoles, Pilar Rubio volvió a El hormiguero para presentar su primera sección de moda de 2022. Con Los Morancos como invitados del día y cómplices de las propuestas que les llevó la madrileña.

Tras desfilar, luciendo su nueva imagen con el pelo rubio, con un plumas verde a juego con su jersey y unas botas de invierno, Jorge Cadaval señaló: "Yo también lo sé hacer: ¿Me lo dejas?", pidiéndole a Rubio el abrigo para recorrer como ella el centro del plató.

Tras las risas provocadas por el cómico, la colaboradora procedió a explicarles a Los Morancos y a Pablo Motos las novedades del mundo de la moda en la actualidad: "Llevo ropa apres ski, es lo que se pone la gente después de esquiar, pero ahora se lleva por la calle", comentó Rubio.

También presentó un babero joya "que se puede añadir a un montón de prendas", convirtió un plumas largo en uno corto con solo un cinturón, y llevó lo más destacado del último desfile de Palomo Spain.

"He traído unas sobrecamisas que he llamado 'medusas' y que os puede quedar muy bien para comenzar el año. Son tendencia absoluta", explicó la madrileña al presentador y los invitados, que no dudaron en ponerse todo y desfilar junto a ella para lucir lo que les había puesto.