El caso de Juana Rivas al llevarse a sus hijos para evitar que tuvieran contacto con su padre al acusar a este de malos tratos ha supuesto un aliciente a que otras madres actúen de igual manera al verse en situaciones similares. Este es el caso que Verónica Saldaña ha querido visibilizar en El programa de Ana Rosa.

Este jueves, el matinal ha contactado en directo, mediante una videollamada, con Verónica, acusada de haberse llevado a sus hijos mellizos y que, desde el 9 de agosto, se encuentra en paradero desconocido. Pese a que, presuntamente, se habría emitido una orden de busca y captura contra ella, la mujer afirma no haber recibido la notificación.

"Tengo abogada y procuradora personadas en la causa. El juzgado no me ha trasladado esa orden de busca y captura presunta que yo he pedido a raíz de las comparecencias en medios de mi expareja. En el momento que a mí me den traslado de una busca y captura yo me a presentar ante las autoridades competentes", ha señalado Verónica que, además, ha añadido que no quiere "huir de la justicia en ningún momento".

Patricia Pardo, por su parte, ha señalado que la Policía se ha puesto en contacto con el matinal para conocer los detalles de la conexión con Verónica, asegurando que tiene una orden de busca y captura. El programa, por su parte, ha comentado no saber nada acerca del paradero de la mujer. Además, Saldaña ha agregado que las acusaciones que detallan que sus hijos no están escolarizados son falsas, pero que, evidentemente, no va a dar el nombre del colegio, puesto que es "una víctima de malos tratos".

La mujer, además, ha apuntado que es importante destacar que sus hijos tienen un trastorno del espectro autista, lo que supone que "es muy difícil de ser influenciado y no puede decir ni verbalizar algo que no ha vivido". Para corroborar esta información, la mujer ha querido preguntar al doctor Gaona, psiquiatra y colaborador del matinal, quien ha apuntado que "las personas que están en los juzgados suelen tener bastante experiencia y no es imposible realizar cuestiones relacionadas con la inducción de ideas".

Saldaña ha recalcado que es "el altavoz de los niños" puesto que tiene la "obligación moral y legal de defender y proteger". Pardo, por su parte, ha cuestionado el motivo por el que las personas que, en un principio, ayudaron a Verónica, ahora le dan la espalda. Ante esto, la mujer ha respondido: "La vida es muy enrevesada y, entre las cosas que tengo, hay una captura de pantalla de la persona que declaró en el juzgado que dice: 'Te perjudica lo que he dicho, lo siento mucho. Defiéndete como creas oportuno. No haré nada más, ni defenderte de ti. Espero que algún día puedas perdonarme y algún día pueda contarte lo que ha pasado. Yo también soy madre y tengo que proteger a mi familia. Guarda esta conversación porque quizá algún día te haga falta'".

Verónica ha señalado que el padre de los niños, José Manuel Ortiz, es una persona de "extrema derecha" que tiene un tatuaje de las SS en el pecho. "Creo que el mundo está dando voz a una persona que reconoce abiertamente que me ha amenazado con hacer desaparecer mi cuerpo", ha agregado la mujer que, además, ha explicado que no permanece oculta.

Tras finalizar la conexión con Verónica, El programa de Ana Rosa ha hablado con José Manuel Ortiz, padre de los menores desaparecidos, quien ha afirmado no ver a sus hijos desde el pasado 3 de mayo de 2021. Ortiz, además, ha apuntado que están en un "entramado judicial bastante importante con más de 17 causas abiertas en diferentes juzgados".

Respecto a la versión de Saldaña con respecto a la violencia de género, Ortiz ha destacado la propia Verónica reconoció que, junto a su madre, habían intentado tenderle una trampa para "conseguir una condena por maltrato". "A ella, ahora mismo, la están intentando notificar para que podamos tener ese juicio y poder archivarse u obtener una resolución, pero como está en paradero desconocido no se le puede notificar", ha recalcado.

El hombre, además, ha señalado que su expareja está "aprovechando esta situación para hacerse llamar víctima de violencia de género". En lo que se refiere a los abusos a los menores, Ortiz ha explicado que todas las acusaciones no se sostienen porque no tiene pruebas de nada y que los informes de los psicólogos "no son de los niños, son una entrevista a la madre".

En lo que respecta a la orden de busca y captura, Ortiz ha reconocido estar en contacto con la Policía, quienes afirman no poder dar con el paradero de Verónica, ya que esta va dejando "pistas falsas" con fotografías en diferentes lugares de España o conectándose a internet mediante distintos dispositivos móviles.

Ortiz ha agregado que cada vez que una persona no da la razón a su expareja, esta interpone una denuncia contra ellos. Así, el hombre ha recalcado que Verónica ha recusado a varios jueces y ha denunciado a una gran cantidad de médicos. Además, ha explicado que en el juzgado ha notificado la preocupación por la salud mental de Verónica.