Los 180 minutos que los investigadores ven 'clave' para entender si el 'Manitas' está implicado (o no) en el caso Esther

Este jueves se cumplen 15 días de la desaparición de Esther López, que fue vista por última vez la noche del 12 de enero en Traspinedo (Valladolid). Los investigadores afirmaron que a las 2:30 de la madrugada ella se encontraba en el kilómetro 61 de la carretera A11.

Según informa OKDIARIO, "el terminal dejó de emitir señal cerca de las 05:00 de la madrugada", aunque no se sabe si fue porque se apagó solo o alguien lo hizo. es por ello que los investigadores se están centrando en saber qué pasó en esos 180 minutos aproximadamente.

En la búsqueda colaboran tanto el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil desde Madrid como agentes desplegados en Traspinedo y la Unidad de perros adiestrados de Castilla y León.

Antena3 ha informado este jueves que en un registro intensivo del domicilio de Ramón 'El Manitas' -único detenido como posible responsable de la desaparición- "el equipo central de inspecciones oculares (EICO) halló un posible resto de sangre", que se ha trasladado "de urgencia los laboratorios de Madrid".

Por otro lado, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) ha buscado en los últimos días el rastro de la desaparecida en las aguas del río Duero apoyados por la Unidad de Drones y un helicóptero este lunes.

'El Manitas' permanece detenido

En el marco de la investigación, la juez prorrogó 72 horas más la detención de 'El Manitas' ayer miércoles, cumpliendo el plazo mañana viernes a las 9:00 horas. El mismo día su abogada informó de que se había puesto en huelga de hambre en protesta por su detención.

En cuanto a la familia de la detenida, su padre, Miguel, ha dicho sobre él que "No colabora y no dice nada, así... no sé." También ha declarado que "ya he perdido la esperanza".