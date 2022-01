Alonso Caparrós es uno de los pocos que quedaban por hablar claramente sobre Marta Riesco. El popular presentador y colaborador ocasional de Sálvame ha entrado en una conexión en directo para contar cómo ha visto siempre a Marta y cómo es su relación actual con la periodista. "Marta es una gran profesional" ha comenzado a decir Caparrós.

"Pero también tengo que decir que siempre ha tenido grandes dosis de diva, de divismo. Tenía muchas discusiones con el equipo (en el programa de Punto pelota), creía que había una diferencia entre ella y el resto de reporteras...". Alonso Caparrós se ha mostrado duro con la actitud de Marta, desvelando por qué dejó el programa.

"La invitaron a irse del programa porque su manera de ser le llevó a tener demasiados problemas. se enfrentó con compañeras, con dirección, con todo el equipo... Pero tampoco veo que esta cualidad suya sea mala". También ha aprovechado para hablar sobre qué relación tienen los dos.

"Ya no nos escribimos. Se enfadó conmigo y no quiere saber nada de mí. Si no estás a su favor, nada de nada" se ha mostrado tajante Alonso. "También digo que nosotros no tonteamos como se ha dicho. Yo nunca. Es verdad que yo soy un tipo muy simpático pero no tonteamos en ningún momento. Alguien de su entorno contó que Marta decía que yo sí tonteaba, pero me lo desmintió.

Alonso Caparrós. JORGE PARÍS

Guerra Anabel Pantoja vs. Marta Riesco

"Yo también demandaría a Anabel Pantoja" ha espetado Alonso Caparrós, claro y conciso. "Anabel perdió las formas. Estuvo muy maleducada". Pero esa posición no ha sentado del todo bien a otros colaboradores como Kiko Hernández. "No podemos decir eso de los compañeros, por mucho que pensemos que se ha equivocado. No podemos animar a que demanden a compañeros, porque mañana puede pasarnos a nosotros".