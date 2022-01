El Gobierno destaca el "liderazgo" de Sánchez y minimiza su ausencia en la conferencia de Biden por Ucrania

"Hacía tiempo que no se producía una relación tan extraordinaria" entre el Gobierno español y el estadounidense. Al menos así lo ha afirmado este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, con unas declaraciones con las que ha tratado de minimizar la ausencia del presidente Pedro Sánchez en la conferencia que celebró el lunes el líder estadounidense Joe Biden con el resto de potencias europeas para abordar la crisis entre Ucrania y Rusia. En esa línea también se han manifestado tanto el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como la responsable de Defensa, Margarita Robles, que han señalado que la relación entre ambos presidentes es "permanente" y que España está "en el circuito de la toma de decisiones".

Según ha explicado la también ministra de Política Territorial en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo se siente "partícipe" y "coautor" de las decisiones que se tomaron en el encuentro, en el que estuvieron presentes el francés Emmanuel Macron, el polaco Andrzej Duda, el primer ministro italiano Mario Draghi, el primer ministro británico Boris Johnson y el canciller alemán Olaf Scholz. También se incluyó en las conversaciones a Ursula Von der Leyen, al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel y a Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, con los que Sánchez mantiene una comunicación "permanente". Fuentes de Moncloa han añadido que el formato de dichas comunicaciones viene preestablecido, por lo que "no tiene nada que ver un formato con las relaciones" entre países, "que son muy buenas".

Con todo, el argumento de Rodríguez se ha hecho extensible a otros miembros del Gobierno, que pretende restar importancia a la ausencia de Sánchez ante las suspicacias vertidas por la oposición. Y es que, el PP ha criticado que el presidente haya sido "excluido" pese a que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, visitase los EEUU la pasada semana y se reuniera con el secretario de Estado, Antony Blinken, y el Ministerio de Defensa pusiera a disposición de la OTAN cuatro cazas y una fragata, que ya ha partido hacia Ucrania.

En una entrevista por la mañana en Televisión Española, Bolaños ha defendido que España está "en el centro del circuito de toma de decisiones" y ha trasladado que está habiendo llamadas continuas entre España y Estados Unidos y "multitud de contactos" en los últimos días y semanas. "El nivel de coordinación es completo", ha añadido. Por su parte, la ministra de Defensa ha puesto de relieve en otra entrevista que el Ejecutivo estuvo el fin de semana siguiendo con todos los países de la OTAN la "evolución de los acontecimientos". "La diplomacia se manifiesta en videoconferencias, pero mucho más en aquellas actuaciones que no tienen salida a la luz pública", ha explicado.

Sánchez no llamará a Casado... todavía

Otra de las críticas vertidas por el PP contra el Ejecutivo ha sido la falta de comunicación entre Sánchez y Pablo Casado, líder de la oposición. "Debe romper su silencio e informar al Congreso y al líder de la oposición", ha afirmado este martes el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos. En este sentido, Rodríguez ha explicado que, en el punto actual en el que está el conflicto -en el que el Gobierno sigue defendiendo la diplomacia antes que la disuasión-, los contactos los lleva el ministro de Exteriores, que ha informado a todos los grupos parlamentarios y que comparecerá esta tarde en el Congreso. Las mismas fuentes consultadas han añadido después que no es necesario que Sánchez llame a Casado, pues es éste el que puede levantar el teléfono para recabar la información de la que precise. "El nivel es el del Ministerio de Exteriores", concluyen.

Moncloa pide prudencia

A lo largo de su intervención, Rodríguez también ha pedido "prudencia" y ha optado por no contestar a algunas de las críticas a la posición del Gobierno que han llegado desde Unidas Podemos, socio de coalición. Sin ir más lejos, Pablo Echenique, portavoz parlamentario de los 'morados', ha llegado a comparar a Robles con el expresidente del Gobierno José María Aznar. "Con todo el respeto a la ministra Robles, este mismo argumento lo podría haber dado Aznar en las Azores", ha publicado en su cuenta de Twitter en la que ha respondido a las palabras de la ministra en la que aseguraba que el Gobierno está en el 'No a la guerra', pero que "no puede mirar a otro lado" en la crisis de Ucrania.