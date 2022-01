Eric Clapton asegura que los vacunados contra la covid están "hipnotizados" y son víctimas de "publicidad subliminal"

El guitarrista Eric Clapton se mostró contrario a las vacunas contra la covid en su última entrevista con el programa The Real Music Observer, donde también habló de sus canciones recientes con Van Morrison, colaboraciones en las que ambos son muy críticos con las medidas de protección de la pandemia.

El popular artista, que en los últimos meses se ha negado a tocar en los locales que piden el certificado covid, confesó su miedo "a no volver a tocar" después de recibir la primera dosis de AstraZeneca, vacuna que recibió tras sentirse obligado a hacerlo por la "publicidad subliminal" de algunas farmacéuticas en YouTube.

"Me siento bastante bien. Creo que han pasado unos nueve meses desde que enfermé de aquello", avanzó al respecto, recordando que durante un tiempo sintió las manos acartonadas: "No podía tocar bien, y no estaba seguro... Tenía mucho trabajo que hacer y o me ponía en forma o iba a tener que cancelarlo".

"Me di cuenta de que existía una teoría detrás de la que había un hombre, Mattias Desmet, que es profesor de psicología clínica en la Universidad de Ghent, en Bélgica", dijo el guitarrista, de 76 años, y añadió: "Es la teoría de hipnosis de formación de masas. Yo pude verlo en toda la sociedad en cuanto supe de ella".

El músico se declaró desde entonces firmemente contrario a la vacuna, y, tras mucho tiempo sin actuar, encontró el apoyo que necesitaba en Van Morrison, con el que publicó los polémicos temas This Has Gotta Stop y Stand and Deliver.

"Le dije: '¿Qué piensas? ¿Qué está pasando?'. Y me dice: 'Solo me estoy quejando, en realidad, Pero parece que ya no podemos ni hacer eso. Nadie más lo está haciendo'. Yo le dije: 'Tienes que estar de broma, ¿nadie más?. 'Nadie más'. Así que le contesté: 'Yo estoy contigo. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? ¿Tienes alguna canción?", zanjó.