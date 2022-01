Guía básica para saber cuánto te subirá la pensión tras aprobarse este martes su revalorización en el Consejo de Ministros

El consejo de Ministros aprobará este martes la revalorización de casi 10 millones de pensiones. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo adelantaba el pasado sábado en un evento del PSOE en Gijón y afirmaba que se haría por “justicia y dignidad para nuestros mayores”. El Gobierno destinará 6.500 millones de euros para cumplir con esta revalorización.

El julio pasado se acordó con los agentes sociales un sistema que garantizase el poder adquisitivo de los pensionistas. Con la ‘Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones’, aprobada el 22 de diciembre, se estableció un marco estable para el incremento de las pensiones. Cada 1 de enero se revalorizarán las pensiones de acuerdo con la inflación media anual registrada en el ejercicio anterior. En caso de que se produzca un año de IPC negativo, las pensiones se mantienen inalterables.

Para este 2022 el incremento de las pensiones será el resultado del Índice de Precios al Consumo (IPC) medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021. Las personas que perciben una pensión contributiva verán incrementada su paga un 2,5%, mientras que las que perciben la pensión mínima o pensiones no contributivas, además de los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV), verán un incremento del 3%. Además de este marco, la Ley también introduce medidas para acercar voluntariamente la edad efectiva a la edad ordinaria de jubilación y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

¿Cuándo se producirá la revalorización?

En enero de este año. Sin embargo, este primer mes de forma algo diferente. En la segunda mitad de enero los pensionistas y beneficiarios del IMV recibirán una paga compensatoria por la revalorización de 2021 de un 1,6% que se suma a los incrementos del año anterior, que fue para las pensiones contributivas y Clases Pasivas un 0,9% y un 1,8% para las no contributivas y el IMV. El resto del año el incremento será ya del 2,5 o el del 3% ya mencionados y establecidos según la inflación.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

Todos las personas que perciben una pensión, tanto contributiva como no contributiva. En estos momentos hay 9,9 millones de pensiones en España, de las cuales 8,9 millones son contributivas. Las personas que cotizan cuentan con pensiones contributivas cuya cuantía depende de las aportaciones efectuadas. Dentro de estas pensiones están las de jubilación, las de incapacidad permanente y las de fallecimientos -viudedad, orfandad y en favor de familiares-.

Las pensiones no contributivas son prestaciones que se reconocen a aquellos ciudadanos que no han cotizado nunca o no lo han hecho durante el tiempo suficiente como para recibir una prestación de nivel contributivo. Se entiende que son necesarias estas prestaciones para proteger a los sectores más vulnerables. Dentro de estas pensiones se encuentran las de invalidez y las de jubilación.

Se establece su cuantía en función de las renta personales de los beneficiarios y de la unidad económica de convivencia. Estas rentas no pueden ser en ningún caso superiores a 5.639,20 euros al año o 402,80 euros al mes -estas cuantías estimadas son las de 2021-. La renta garantizada para la unidad familiar compuesta por un adulto se situará en 5.899,6 euros en 2022. La solicitud de estas prestaciones se puede hacer a través de las oficinas de los Servicios Sociales de Cada Comunidad Autónoma, del Imserso o de cualquier otra de la Seguridad Social.

¿Cuáles serán las cuantías mínimas para las pensiones contributivas?

La propia revista de la Seguridad Social publicaba a mediados del mes pasado cómo quedarían las cuantías mínimas para las pensiones contributivas durante el año 2022 en 14 pagas.

Jubilación con 65 años o más:

Con cónyuge a cargo: 12.467 euros al año.

Sin cónyuge: 10.103,80 euros al año.

Con cónyuge no a cargo: 9.590 euros al año.

Jubilación con menos de 65 años:

Con cónyuge a cargo: 11.688,60 euros al año.

Sin cónyuge: 9.452,80 euros al año.

Con cónyuge no a cargo: 8.934,80 euros al año.

Incapacidad permanente de gran invalidez:

Con cónyuge a cargo: 18.701,20 euros al año.

Sin cónyuge: 15.156,40 euros al año.

Con cónyuge no a cargo: 14.385 euros al año.

Incapacidad absoluta o total de los titulares de 65 años o más:

Con cónyuge a cargo: 12.467 euros al año.

Sin cónyuge: 10.103,80 euros al año.

Con cónyuge no a cargo: 9.590 euros al año.

Incapacidad total de los titulares de entre 60 y 64 años:

Con cónyuge a cargo: 11.688,60 euros al año.

Sin cónyuge: 9.452,80 euros al año.

Con cónyuge no a cargo: 8.934,80 euros al año.

Incapacidad total derivada de una enfermedad común para menores de 60 años:

Con cónyuge a cargo: 7.448 euros al año.

Con cónyuge no a cargo: 7.383,6 euros al año.

Viudedad:

Con cargas familiares: 11.688,60 euros al año.

Mayores de 65 años o con discapacidad igual o superior al 65%: 10.103,80 euros al año.

Titulares de entre 60 y 64 años: 9.452,80 euros al año.

Menores de 60 años sin cargas: 7.655,20 euros al año.

Orfandad:

Por beneficiario: 3.089,80 euros al año.

Para menores de 18 años con una discapacidad igual o superior al 65%: 6.076 euros al año.

Para casos de orfandad absoluta: 9.457 euros al año para un solo beneficiario (15.941,80 €/año a repartir entre los beneficiarios si son varios).

En favor de familiares:

- Por beneficiario: 3.089,80 euros al año.

- Si no existe viudo ni huérfano:

Un solo beneficiario con 65 años o más: 7.463,40 euros al año.

Un solo beneficiario menor de 65 años: 7.033,60 euros al año.

Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno se incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.565,40 euros al año entre el número de beneficiarios.

¿Cómo queda la pensión media? ¿Y la más alta?

Si la pensión media el 1 de noviembre era de 1.038€, en 2022 la subida hará que sea de 1.080,96€ mensuales. En cuanto a la jubilación media, de 1.194,94€ se pasaría a 1.244,42€ mensuales. La pensión de jubilación máxima se situará en 2022 en 39.468,66€ anuales. 962,78€ más que el año anterior. La pensión máxima repartida en 14 pagas alcanzaría los 2.819,18€ al mes, 111,69€ más que en el de 2021.