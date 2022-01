Este lunes, los exduques de Palma han confirmado, mediante un comunicado, que, de común acuerdo, han "interrumpido su relación matrimonial", un paso que muchos ya esperaban tras la publicación de unas fotos de Iñaki Urdangarin con otra mujer.

De este modo, parece que la infanta Cristina ha dado un paso en su separación del exdeportista olímpico y, de hecho, algunos señalan que este habría sido el motivo por el que a él le ha beneficiado la publicación de estas imágenes.

A quien podría no haberle beneficiado es a Ainhoa Armentia, la compañera de trabajo que aparece con él y con la que podría estar comenzando una relación sentimental. Ella, además de enfrentarse a la repentina presión mediática, tiene dos hijos y está casada, tal y como señaló Sálvame, por lo que parece que la situación es tan compleja para ella como para él.

Además, Viva la vida mostró unas imágenes de ambos el pasado mes de agosto, por lo que quizá podría estar juntos desde antes de lo que se piensa. Pero determinados periodistas han ido más allá y no solo han hablado de esta relación extramatrimonial de Urdangarin, sino que han señalado que Ainhoa Armentia no ha sido la única mujer con la que se le ha relacionado.

Ania Montoya, la modelo a la que se señaló erróneamente

"El hecho de que la mujer de las fotos con Urdangarin no sea Miss Álava, no quita que el exjugador de balonmano haya estado también con una joven de esas características", declaró Federico Jiménez Losantos en su programa de EsRadio. Y es que, tras publicarse las fotos, tanto la revista Lecturas como Las Noticias de Álava revelaron la supuesta identidad de esa mujer.

Ania Montoya fue la modelo de 31 años a la que se señaló inicialmente, Miss Álava 2010 y participante de Miss España en 2011. Pero, rápidamente, ambos medios rectificaron, pues no se trataba de ella.

Por ello, Losantos consideró que esto evidencia que Ainhoa Armentia "no es la primera". "Si sale esta chica inmediatamente... ha habido algo, creo", apuntó. "Mi impresión es que en esa plaza ya toreábamos. Yo no creo en los errores, en Vitoria se conoce todo el mundo".

De forma similar opinó María Patiño en Sálvame Lemon Tea, quien declaró que el error de Miss Álava no le parece una casualidad. "No me sorprendería que saliese ahora a hablar alguna Miss Álava o más mujeres que hayan estado con él", señaló. "Estoy convencida de que hay más mujeres y más fotos, este hombre no ha parado".

Aunque las elucubraciones señalen que el nombre de Ania Montoya se publicó rápidamente porque tuvo algo anteriormente con el exduque de Palma, se desconoce si en realidad es cierto o si ni siquiera se conocen.