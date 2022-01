Barcelona s’omple de misteris, crims per resoldre, pistes per desxifrar I d'algun gat negre... 🐈‍⬛🧐



El gènere negre tenyeix la ciutat un any més amb el Festival #BCNegra 📖



🗓️ Del 3 al 13 de febrer



Consulta la programació 👉 https://t.co/rRJnOJbCZS pic.twitter.com/CAshzp1KxA