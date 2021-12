Don Winslow, autor de 'El poder del perro' y 'El cártel', gana el Pepe Carvalho de novela negra

El escritor estadounidense Don Winslow ha ganado el XVII Premio Pepe Carvalho que otorga el Ayuntamiento de Barcelona para reconocer la trayectoria literaria de escritores en el género de la novela negra.

El jurado formado por Carlos Zanón, Anna Abella, Núria Cadenes, Rosa Ribas, Daniel Vázquez Sallés y Sergio Vila-Sanjuán ha destacado la capacidad de Winslow de retratar el mundo, ya sea "con sagas que abastecen generaciones" o "con obras singulares que parten de la realidad para convertirse en un implacable puñetazo literario".

Asimismo, el jurado ha hecho hincapié en que las novelas de Winslow son una ficción realista que presenta algunos de los defectos estructurales de las sociedades actuales con "información directa, desgarradora, vívida, sin filtros ni artificios y con voluntad de impacto".

Trayectoria del premiado

Además de los oficios de detective privado, gerente de sala de cine y guía de safaris, Winslow es autor de obras de gran peso literario como "Un soplo de aire fresco" y "Ciudad en llamas".

Winslow se ha convertido en uno de los autores más leídos con títulos como la trilogía que describe la historia del narcotráfico en la frontera entre México y los Estados Unidos desde los años setenta hasta la actualidad, formada por "El poder del perro", "El Cártel" -libro del año según 'The New York Times', 'The Washington Post' y 'The Guardian'- y "La frontera".

La entrega del premio tendrá lugar el 10 de febrero en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona en el contexto del festival BCNegra, que se celebrará del 3 al 13 de febrero.