Operan a Jesús Sánchez ('La isla de las tentaciones') de un bulto en el pecho

Jesús Sánchez, exconcursante de La isla de las tentaciones, ha tenido que ser operado de un "gran bulto" que le salió en el "entre el esternón y el pecho" la semana pasada.

"Finalmente me han dicho que tengo un lipoma (bulto de grasa) y que, si me crece un poco más, por estética y molestia, me lo tendré que quitar", confesaba él mismo.

Se trataba de un destacado tumor de grasa que es completamente benigno e inofensivo, siempre y cuando no genere ningún tipo de incomodidad para la persona que lo tiene.

Una vez superado el susto, sus seguidores se han encontrado con la sorpresa de que finalmente Jesús ha tenido que ser operado unos días después, como así ha confesado Marina, su novia.

Sin dar detalles acerca de cómo ha salido la intervención ni de si se trata del mismo motivo que le llevó al hospital la semana pasada, ha querido aclarar su ausencia en las redes sociales este sábado.

Marina apoya a Jesús tras su operación. Instagram

"Ayer estuve un poco ausente, estaba acompañando a Jesús en su operación y fue un día muy intenso", escribió la influencer, junto a una foto en la que le agarraba de la mano, mostrándole ser mayor apoyo desde que comenzó esta situación.