Marina García ha revelado cómo le gustaría llamar a sus hijos con Jesús Sánchez, con quien vive su mejor momento tras darse una segunda oportunidad.

La pareja, que se dio a conocer en la tercera temporada de La isla de las tentaciones, atraviesa una etapa muy dulce en la que han tenido tiempo no solo para buscar su nido de amor, sino también para pensar en su futuro.

Así lo ha confirmado la andaluza a través de sus stories en Instagram, donde ha iniciado una ronda de preguntas y respuestas que ha derivado en su vida personal.

La joven quiere esperar un tiempo para ser madre, aunque sí sabe qué nombres les pondría a sus hijos. De hecho, tiene dos opciones en función del sexo del futuro bebé.

"Tener hijos aún no ronda por mi cabeza. Pero bueno, sí que es verdad que lo de los nombres es algo que se suele comentar en pareja", ha expresado tras ser preguntada por su maternidad.

"De niña, me gusta el nombre de Noa, y para niño, me gusta Gael", ha aclarado Marina. Por el momento, su pareja no ha reaccionado a esta confesión en sus redes sociales.