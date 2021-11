El motivo por el que Marina García no asistirá más a 'El debate de las tentaciones' ni subirá vídeos a MTMAD

Este lunes 22 de noviembre, Telecinco emitió una nueva entrega de El debate de las tentaciones. Al igual que ocurrió en las tertulias de las entregas anteriores del reality, el programa contó con colaboradores que antes fueron participantes en el formato, como Isaac Torres, Lucía Sánchez, Marta Peñate y Fani Carbajo.

Sin embargo, entre ellos faltó una comentarista habitual de La isla de las tentaciones 4, Marina García. La semana anterior, la sevillana acudió a plató y aclaró qué había tenido con Älejandro Nieto, uno de los novios más polémicos de la edición que se está emitiendo actualmente por su machismo.

Lo que nadie sabía es que esa sería su última aparición televisiva, al menos, por un tiempo. Así lo ha comunicado en sus redes sociales la joven este lunes. "He dejado a un lado la televisión y también mi canal en MTMAD, que para mí van juntos, por decisión propia", comenzó García en un texto.

Según añadió después, durante el útimo año y desde su participación en La isla de las tentaciones 3, su vida se había puesto patas arriba. Había pasado de ser anónima a conocida, y no había tenido tiempo para gestionar como es debido ni la parte positiva ni la negativa de la fama.

Captura de las historias de Instagram de Marina García. Instagram @mgarciarod

Y es que, esto último le habría pasado factura, tal y como pasó a explicar después: "He estado muchos meses en depresión, sin apenas salir de casa (...) desde que empecé, siempre pensé que llevaría todo genial, pero no ha sido así (...) a día de hoy, puedo decir que he recuperado lo que un día perdí".

De ahora en adelante y tras este punto de inflexión, la sevillana se centrará en su trabajo como creadora de contenidos en redes sociales y en su futuro negocio, que aún no ha explicado en qué consistirá, pero sí que cuenta ya con un establecimiento en su ciudad natal.

"Tengo ganas de vivir apartada de todo esto. Necesito tiempo, mi salud va antes del dinero, la fama y la televisión. Las redes me apasionan, para mí es una vía de expresión, de mostrar mi vida y compartirla con ustedes. De aquí no me voy, tengo mucho que enseñarles", concluyó.