Bárbara Rey amenaza con denunciar a Joan Baldoví: "Me asusta que personas así tengan poder"

Una nueva entrega de Sábado Deluxe vio la luz este 23 de enero en Telecinco. El formato comenzó con una entrevista a Bárbara Rey, una de las invitadas más recurrentes del programa. En él, la actriz, que no suele tener pelos en la lengua, aprovechó para responder a Joan Baldoví: "Una persona a la que se pagó con fondos reservados para que no difundiera determinadas actividades del rey emérito es inaceptable en un Estado democrático", comentó el aludido.

El diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados pidió hace un mes que la artista acudiese al Senado a declarar sobre su relación con el Emérito y sobre un supuesto chantaje de parte de la artista a la casa real, una propuesta que de momento no ha tenido mucho recorrido.

"Ese señor, por llamarle de alguna manera, ha asegurado que a mí se me ha pagado con fondos reservados por mantener en secreto una supuesta relación con el rey emérito pero no me voy a callar, me da igual que sea político, pienso ir a por quien sea. Yo jamás le contaría a un tío como ese lo que hago o dejo de hacer", sentenció Rey al político.

Además, la entrevistada insistió en que estaría dispuesta a llevar al suecano a los tribunales por afirmar informaciones que no están demostradas. "Puedo demandarle porque está afirmando una cosa que no es cierta, va a tener que demostrarlo, no porque sea político me voy a quedar de brazos cruzados. ¿Qué grado de inteligencia tiene que tener esta persona para pretender semejante cosa? Me asusta que tenga poder", añadió, visiblemente molesta.

Por su parte, María Patiño le recordó a Rey que ella había sido la primera en contar en varias ocasiones que tanto ella como su hijo estaban en peligro por parte de la Casa Real, que la tenía completamente controlada para que no dijera nada sobre su idilio con Juan Carlos I: "Se te ha acusado de chantajear a Casa Real por guardar silencio, se te habría pagado con fondos reservados, con dinero de todos", señaló.